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La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Tu departamento está en riesgo? Mapa EN VIVO de incendios forestales activos en Colombia

¿Tu departamento está en riesgo? Mapa EN VIVO de incendios forestales activos en Colombia

Consulta el mapa de incendios forestales hoy en Colombia activos. Sigue el reporte de la UNGRD en tiempo real y protege a tu región de las llamas.

Mapa satelital en tiempo real que muestra los incendios forestales hoy en Colombia activos y el monitoreo de la UNGRD
Monitoreo en tiempo real: El mapa interactivo satelital y el reporte oficial de la UNGRD permiten rastrear los incendios forestales hoy en Colombia activos de manera inmediata.
/Foto:IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

La ola de calor provocada por el clima seco mantiene bajo alerta máxima a diversas regiones del territorio nacional. Para la ciudadanía y los organismos de socorro, contar con acceso a la información actualizada es vital. Te contamos cómo conocer el mapa de incendios forestales en Colombia en vivo.

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Saber con precisión qué zonas sufren emergencias ambientales permite a las comunidades tomar medidas de evacuación y prevención a tiempo.

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¿Cómo ver el mapa de incendios forestales en Colombia en vivo?

Existen herramientas digitales públicas que rastrean los puntos de calor vía satélite de forma automática.

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Si deseas visualizar los incendios forestales hoy en Colombia activos, plataformas de libre acceso como el Mapa de Crisis y Alertas Públicas de Google unifican las alertas meteorológicas globales con datos locales.

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Puedes leer: Video: graban a una rata comiéndose una paloma en reconocido sector de Bogotá

Directamente en Google Maps

La herramienta visual para ver mapas en tiempo real (incluyendo el perímetro de los incendios, vías cerradas y centros de ayuda) está integrada en el buscador cartográfico.

  • Puedes ir directamente al sitio oficial de Google Maps.
  • Cómo activarlo: Una vez dentro del mapa, haz clic en el botón de "Capas" (el icono de los cuadrados encimados) y selecciona la capa llamada "Incendios forestales". (COMO LA IMAGEN DE ABAJO)
Opción de mapas para consultar la ubicación de diferentes zonas.
Opción de mapas para consultar la ubicación de diferentes zonas.

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Opción de incendios forestales para consultar las zonas afectadas.
Opción de incendios forestales para consultar las zonas afectadas.

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El reporte de la UNGRD: Datos oficiales en tiempo real

Para obtener un panorama consolidado y oficial, el reporte de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) es la fuente más confiable del país.

Los comités locales de emergencia alimentan esta base de datos minuto a minuto para coordinar la respuesta de la Defensa Civil, la Policía Nacional y el cuerpo de bomberos.

Según los informes institucionales más recientes, las conflagraciones se concentran con fuerza en la región Andina.

Departamentos como el Tolima, Nariño, Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá registran la mayor cantidad de hectáreas de capa vegetal devastadas.

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El monitoreo técnico clasifica los eventos en tres categorías esenciales para el planeamiento operativo: incendios en seguimiento, incendios controlados y focos activos sin mitigar.

Puedes leer: Madre e hija iban a entrar a su casa y un rayo las alcanzó; murieron a metros del papá

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¿Por qué es fundamental el monitoreo en tiempo real?

El impacto del fuego no se limita únicamente a las zonas rurales o boscosas.

El humo denso viaja por acción del viento hacia los centros urbanos, provocando un rápido deterioro en la calidad del aire de capitales sobrepobladas como Bogotá y Medellín.

Monitorear las plataformas en vivo ayuda a las personas que sufren de afecciones respiratorias a saber cuándo deben usar mascarillas o evitar actividades al aire libre.

Las autoridades insisten en que el acceso al mapa satelital debe complementarse con la responsabilidad civil. Evitar las quemas de basura mal llamadas "controladas" y reportar cualquier columna de humo sospechosa a las líneas de atención oficiales son las herramientas más eficaces para frenar la destrucción de nuestros ecosistemas.

Si habitas en una zona de alta vulnerabilidad, mantente conectado a los canales digitales oficiales y sigue los planes de contingencia comunitarios.

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