Video: graban a una rata comiéndose una paloma en reconocido sector de Bogotá

Una rata fue grabada alimentándose de una paloma, al parecer en el centro financiero de la ciudad, específicamente en los alrededores de la calle 72, en Bogotá. La escena quedó registrada en un video compartido en redes sociales durante agosto de 2026 y muestra al roedor junto a su presa, en medio de la vía.

En las imágenes se observa al animal sobre el asfalto, sujetando la paloma mientras se alimenta de ella. El roedor permanece en una zona demarcada de la calle y continúa con la actividad pese al movimiento alrededor, en un sector concurrido de la capital.

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Aunque la escena llamó la atención en redes sociales, no es la primera vez que se reportan ratas en distintos sectores de Bogotá. La presencia de residuos y una inadecuada disposición de las basuras pueden facilitar que estos animales encuentren alimento.



¿Qué enfermedades pueden transmitir las ratas?

La Secretaría Distrital de Salud advierte que la presencia de ratas representa un riesgo para la salud pública. Entre las enfermedades relacionadas con estos animales están la leptospirosis y el hantavirus, que pueden transmitirse mediante superficies contaminadas.

La orina y el excremento de los ratas pueden contaminar alimentos, agua y diferentes superficies. Por eso, las entidades recomiendan evitar el contacto directo con bolsas de basura y no manipular escombros acumulados en el espacio público sin elementos de protección adecuados.

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También existen condiciones que favorecen la reproducción de estos animales en diferentes zonas. Entre los factores señalados aparecen los cambuches, los olores ofensivos, el poco mantenimiento de las zonas verdes y el aumento de la masa vegetal en jardines ubicados cerca de sectores comerciales.

Esto es grave y perjudicial para las palomas (Zenaida auriculata) aves nativas y presentes en Bogota.



Aquí esta rata ataca un polluelo que no puede defenderse de esta invasora...



Y quien filmaba ¡debió ayudar! https://t.co/r1OzYTdYSJ — OSWALDO CORTES (@oswaldoaves) August 24, 2026

¿Qué hacen las autoridades de Bogotá para controlar los roedores?

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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos incorporó 35 vehículos compactadores nuevos durante 2026. Estos equipos cuentan con capacidad para recoger hasta 1.000 toneladas diarias de basura acumulada en puntos críticos de Bogotá, fortaleciendo las labores de limpieza en estos sectores.

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Además, mediante el contrato UAESP-457-2025, la UAESP y Aguas de Bogotá recuperaron 30.987 toneladas de escombros del espacio público durante 2026. Armando Ojeda, director de la UAESP, explicó: "La operación comprende la recolección, cargue, transporte y disposición final de residuos".

La estrategia de limpieza también contempla un modelo de ejecución semanal sectorizado para recoger llantas en zonas críticas. Para esta actividad se dispone de dos vehículos furgón NPR y cuatro operarios, con el propósito de optimizar los tiempos de atención en las diferentes localidades de la ciudad.

¿Dónde reportar la presencia de ratas?

Los ciudadanos pueden informar la presencia de estos animales mediante las líneas de salud correspondientes a cada localidad:



Subred Norte: Usaquén, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba: 3003238661.

Usaquén, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba: 3003238661. Subred Sur: Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz: 7300000, extensión 72431.

Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz: 7300000, extensión 72431. Subred Sur Occidente: Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Fontibón: 3188274479.

Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Fontibón: 3188274479. Antonio Nariño, Rafael Uribe, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Los Mártires: 3282828, extensión 17521.

La Subred Norte intervino 23.424 metros cuadrados con cebos especiales durante 2024 para disminuir la reproducción de estos animales. En inspecciones de campo también fueron encontradas madrigueras activas e inactivas en diferentes puntos de la ciudad.

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En un video compartido por el edil de Teusaquillo, Alejandro Zamora, un operario de control de plagas explicó el estado de las madrigueras tras las inspecciones realizadas en las zonas intervenidas: "Algunas madrigueras siguen activas, pero la mayoría de estas ya están inactivas porque tienen presencia tanto de césped alrededor y como hojas".