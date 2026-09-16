Joven acabó con la vida de su suegra que intentó defender a su hija de la agresión

Un fuerte caso sacude a la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, por el fallecimiento de una mujer que intentó defender a su hija de la agresión de su exyerno, quien terminó cegándole la vida.

Los hechos ocurrieron en la noche del martes 15 de septiembre dentro de una vivienda del barrio Las Margaritas, donde vivía la mujer y su hija.

Se dice que, hacia las 10:30 pm, llegó a la vivienda un hombre quien fue identificado como el exnovio de la joven e intentó agredirla por lo que la mujer, mamá de la joven intervino para defenderla.



En medio de la confrontación el hombre sacó un arma blanca y comenzó a agredir a la mamá de su expareja, causándole serias lesiones, especialmente en el área del cuello.



La joven, al no poder controlarlo comenzó a gritar por la ventana para alertar a los vecinos y pedir auxilio; pero lastimosamente, mientras la comunidad reaccionó el sujeto atacó a su exsuegra.

Hasta el lugar llegaron policías que al ingresar a la vivienda encontraron sin vida a la mujer quien presentaba una lesión visible en el cuello, aparentemente provocada con un arma cortopunzante.

La mujer habría intervenido para proteger a su hija

Según los testimonios conocidos, el hombre llegó a agredir a su expareja sentimental, por lo que la mamá de ella reaccionó y se involucró en los hechos para proteger a su hija.

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Fue entonces cuando, de acuerdo con el relato preliminar de testigos, el señalado agresor le habría causado una herida en el cuello con un arma cortopunzante para luego escapar.

La gravedad de la lesión habría impedido que la víctima pudiera salir de la vivienda a pedir ayuda y ser trasladada a un centro asistencial, por lo que falleció casi que de manera inmediata.

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Agresor intentó escapar por los tejados

Después de la agresión, el hombre señalado habría salido de la vivienda e intentado escapar por los tejados de las casas del conjunto residencial; sin embargo los vecinos lograron verlo y alertar a policías que lo localizaron e iniciaron una persecución para capturarlo.

Durante la persecución, algunos residentes se unieron al operativo para intentar reducir la velocidad del hombre quien finalmente quedó en poder de autoridades y fue trasladado rápidamente en una patrulla para evitar que fuera agredido por la comunidad.

Tras la captura, el señalado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación que adelanta las actuaciones correspondientes para definir los cargos que le imputarán ante un juez.

Entretanto, personal de criminalística realizó la inspección judicial en la vivienda donde fue encontrada la víctima y recolectaron elementos que podrían servir de prueba en el caso y para reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de la mujer que perdió la vida ni del hombre capturado. Tampoco se han informado oficialmente las edades de ambos.

Por ahora se avanza en la investigación de la que inicialmente se relaciona a un hecho pasional, pero será la Fiscalía la que determine esto.