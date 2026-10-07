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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / ¿Qué pasa en Terreros? Caos en Soacha por bloqueos, estaciones cerradas y vías alternas

¿Qué pasa en Terreros? Caos en Soacha por bloqueos, estaciones cerradas y vías alternas

Bloqueo en la Autopista Sur hoy 7 de octubre colapsa el ingreso a Bogotá. TransMilenio suspende operaciones en Soacha y Portal Sur.

¿Por qué hay protestas de bicitaxistas en Soacha?
Pasajeros caminan por la Autopista Sur debido al bloqueo de bicitaxistas que obligó al cierre de las estaciones Terreros, San Mateo y Bosa este 7 de octubre.
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Bogotá, 7 de octubre de 2026. Una crítica situación de movilidad y orden público se registra a esta hora en la entrada a Bogotá por la Autopista Sur. Cientos de ciudadanos atrapados en los trancones e inundando las redes sociales se preguntan con urgencia qué pasa en Terreros hoy 7 de octubre.

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La respuesta está vinculada a un masivo bloqueo en la Autopista Sur hoy 7 de octubre que ha colapsado por completo el principal corredor que comunica al municipio de Soacha con la capital del país.

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¿Por qué hay protestas de bicitaxistas en Soacha?

El origen de este caos vial se debe a controles operativos de las autoridades de tránsito aplicados contra el transporte informal en la zona. De acuerdo con fuentes policiales, el detonante de las manifestaciones fue un operativo en el cual se inmovilizaron más de 20 bicitaxistas que operan con motores improvisados que usan gasolina.

Estos vehículos, al no contar con regulaciones vigentes ni permisos mecánicos básicos, fueron retirados de circulación de manera inmediata.

Como represalia directa contra la acción de las autoridades, el gremio de transportistas informales inició una protesta de bicitaxistas en Soacha.

Atravesando sus estructuras sobre el carril exclusivo y las calzadas mixtas, lograron paralizar totalmente el flujo automotor, desatando severas alteraciones del orden público en las inmediaciones de la estación Terreros y obligando a los conductores a transitar con precaución o detenerse por completo.

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Estaciones de TransMilenio cerradas hoy: Reporte de última hora

El sistema masivo de transporte de Bogotá se ha visto severamente afectado. Con un corte oficial emitido a la 1:28 p.m., TransMilenio reportó que, debido a manifestaciones ajenas a la operación vial ordinaria, se suspendió por completo el servicio en las zonas del sur. La lista de estaciones de TransMilenio cerradas hoy incluye:

  • San Mateo
  • Terreros
  • La Despensa
  • León XIII
  • Bosa

Adicionalmente, el sistema confirmó que deja de operar la ruta alimentadora circular San Mateo, dejando desamparados a miles de usuarios locales. Ante la imposibilidad física de transitar por las calzadas exclusivas de Soacha, todos los servicios troncales que se dirigen habitualmente hacia esta zona de Cundinamarca están realizando retornos en el Portal Sur.

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Miles de ciudadanos han tenido que descender de los buses articulados para caminar largas distancias buscando alternativas de desplazamiento a pie.

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Movilidad en la Autopista Sur de Bogotá y vías alternas

Debido a que está completamente bloqueada la entrada a Bogotá por la Autopista Sur, las autoridades viales recomiendan con urgencia buscar vías alternativas para salir o ingresar a Soacha.

Entre las principales opciones para descongestionar el tráfico se aconseja tomar la Vía Indumil para conectar con la Avenida Ciudad de Cali, o internarse en las avenidas interiores del municipio de Soacha para sortear el cuello de botella generado en los puntos críticos de conflicto. La movilidad Autopista Sur de Bogotá tardará varias horas en restablecerse por completo.

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