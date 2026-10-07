¿Qué pasa en Terreros? Caos en Soacha por bloqueos, estaciones cerradas y vías alternas

Bogotá, 7 de octubre de 2026. Una crítica situación de movilidad y orden público se registra a esta hora en la entrada a Bogotá por la Autopista Sur. Cientos de ciudadanos atrapados en los trancones e inundando las redes sociales se preguntan con urgencia qué pasa en Terreros hoy 7 de octubre.

La respuesta está vinculada a un masivo bloqueo en la Autopista Sur hoy 7 de octubre que ha colapsado por completo el principal corredor que comunica al municipio de Soacha con la capital del país.

Publicidad

Lee también: Confirman primer peaje dentro de Bogotá: estará en nueva salida hacia Cundinamarca

¿Por qué hay protestas de bicitaxistas en Soacha?

El origen de este caos vial se debe a controles operativos de las autoridades de tránsito aplicados contra el transporte informal en la zona. De acuerdo con fuentes policiales, el detonante de las manifestaciones fue un operativo en el cual se inmovilizaron más de 20 bicitaxistas que operan con motores improvisados que usan gasolina.



Estos vehículos, al no contar con regulaciones vigentes ni permisos mecánicos básicos, fueron retirados de circulación de manera inmediata.



Como represalia directa contra la acción de las autoridades, el gremio de transportistas informales inició una protesta de bicitaxistas en Soacha.

Atravesando sus estructuras sobre el carril exclusivo y las calzadas mixtas, lograron paralizar totalmente el flujo automotor, desatando severas alteraciones del orden público en las inmediaciones de la estación Terreros y obligando a los conductores a transitar con precaución o detenerse por completo.

Estaciones de TransMilenio cerradas hoy: Reporte de última hora

El sistema masivo de transporte de Bogotá se ha visto severamente afectado. Con un corte oficial emitido a la 1:28 p.m., TransMilenio reportó que, debido a manifestaciones ajenas a la operación vial ordinaria, se suspendió por completo el servicio en las zonas del sur. La lista de estaciones de TransMilenio cerradas hoy incluye:



San Mateo

Terreros

La Despensa

León XIII

Bosa

Adicionalmente, el sistema confirmó que deja de operar la ruta alimentadora circular San Mateo, dejando desamparados a miles de usuarios locales. Ante la imposibilidad física de transitar por las calzadas exclusivas de Soacha, todos los servicios troncales que se dirigen habitualmente hacia esta zona de Cundinamarca están realizando retornos en el Portal Sur.

Publicidad

Miles de ciudadanos han tenido que descender de los buses articulados para caminar largas distancias buscando alternativas de desplazamiento a pie.

Lee también: ¿Granizada en Bogotá se volverá a repetir? IDIGER explica causas y nuevas posibilidades

Publicidad

Movilidad en la Autopista Sur de Bogotá y vías alternas

Debido a que está completamente bloqueada la entrada a Bogotá por la Autopista Sur, las autoridades viales recomiendan con urgencia buscar vías alternativas para salir o ingresar a Soacha.

Entre las principales opciones para descongestionar el tráfico se aconseja tomar la Vía Indumil para conectar con la Avenida Ciudad de Cali, o internarse en las avenidas interiores del municipio de Soacha para sortear el cuello de botella generado en los puntos críticos de conflicto. La movilidad Autopista Sur de Bogotá tardará varias horas en restablecerse por completo.

#SOACHA. Se presentan alteraciones del orden público en la Autopista Sur, a la altura de la estación Terreros. Según nos informan, la situación se debe a controles operativos de las autoridades contra los bicitaxistas que trabajan en la zona. Transite con precaución y busque vías alternativas. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 7, 2026

#Soacha 🚨🚨 A esta hora un grupo de Bicitaxistas bloquean la autopista sur en Inmediaciones al sector de Terreros sentido Soacha - Bogotá. Al parecer las medidas tomadas por la administración municipal sería la causa que ha generado estos bloqueos. ⬇️⬇️ https://t.co/xfcmsHpsk0 — Cve Noticias (@CvePrensa19116) October 7, 2026