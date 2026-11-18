La discusión sobre el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia suma un nuevo actor técnico.

A pocos días de que se instale formalmente la mesa de concertación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, el Centro Javeriano de Competitividad (CJC) presentó un estudio económico en el que recomienda que el incremento para el próximo año no supere el 7 %.

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De acuerdo con el informe titulado “Productividad y salario mínimo: propuestas de ajuste para 2027”, la iniciativa académica de la Pontificia Universidad Javeriana sugiere que el alza se limite estrictamente a compensar la inflación registrada durante 2026, sin añadir puntos porcentuales adicionales por concepto de productividad laboral.



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¿En cuánto quedaría el salario mínimo 2027 con esta propuesta?

Actualmente, la remuneración básica en el país se ubica en $1.750.905 (sin incluir el auxilio de transporte).

Si se acoge la recomendación del Centro Javeriano de Competitividad y se aplica un ajuste tope del 7 %, el salario mínimo en Colombia para 2027 alcanzaría un máximo de $1.873.468 mensuales.

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Esto representaría un incremento neto de $122.563 frente al pago vigente en 2026, antes de sumar el ajuste correspondiente al subsidio de transporte.

Las razones detrás del tope del 7 %

El análisis de los investigadores de la Universidad Javeriana se sustenta en la brecha que existe entre el crecimiento real del sueldo básico y el rendimiento de la economía. Según las cifras expuestas en el documento:



Aumento acumulado: Entre 2021 y 2026, el salario mínimo real en Colombia creció un 32 % .

Entre 2021 y 2026, el salario mínimo real en Colombia creció un . Productividad laboral: En ese mismo periodo, la productividad avanzó apenas un 4 % por hora trabajada y registró una caída del 3 % por persona ocupada.

Para los expertos del centro de estudios, decretar aumentos muy por encima de la inflación proyectada (que estiman en un techo del 7 % al cierre de 2026) puede generar presiones sobre los precios al consumidor, encarecer los costos de contratación formal y estimular la informalidad laboral.

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Un panorama dividido en la mesa de concertación

La propuesta académica entra a competir con posturas muy distantes de cara al inicio de las negociaciones formales previstas para finales de noviembre.

Por un lado, gremios empresariales como Fenalco han señalado que el ajuste técnico debería ubicarse como máximo alrededor del 9 %, ciñéndose a la fórmula tradicional de inflación más productividad.

En la orilla opuesta, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y las centrales sindicales han manifestado su intención de defender un incremento de dos dígitos bajo el concepto de salario mínimo vital, poniendo sobre la mesa aspiraciones iniciales que llegan hasta el 38,5 % (lo que llevaría el sueldo base por encima de los $2,4 millones).

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La decisión final deberá concertarse en diciembre entre las tres partes o, en caso de no lograr un acuerdo, será fijada por decreto presidencial antes de finalizar el año.