Las ilustraciones inspiradas en videojuegos volvieron a dominar las redes sociales, y una de las tendencias más buscadas es aprender cómo hacer tu foto estilo Grand Theft Auto con IA.
Gracias a los generadores de imágenes actuales, cualquier usuario puede transformar una fotografía común en una pantalla de carga clásica de GTA V o GTA VI en pocos segundos y sin pagar suscripciones.
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¿Qué herramientas gratuitas necesitas para lograrlo?
No hace falta descargar programas complejos de edición. El método más rápido y efectivo funciona directamente desde el navegador o el celular utilizando asistentes conversacionales con capacidad visual como ChatGPT o Google Gemini.
Ambas plataformas permiten adjuntar fotografías propias de forma gratuita para aplicar estilos artísticos manteniendo los rasgos faciales intactos.
Paso a paso para crear tu foto estilo GTA con IA
Sigue este proceso sencillo para obtener un resultado profesional listo para compartir en Instagram, TikTok o WhatsApp:
- Selecciona una buena fotografía: Elige una imagen nítida donde tu rostro tenga buena iluminación. Las fotos con gafas de sol, gorras o chaquetas urbanas funcionan mucho mejor porque encajan con la estética del videojuego.
- Abre tu plataforma de IA: Ingresa a tu cuenta gratuita en ChatGPT o Google Gemini desde tu dispositivo.
- Sube tu imagen: Toca el ícono de clip o de agregar imagen en la barra de chat y selecciona la fotografía desde tu galería.
- Pega la instrucción exacta (Prompt): Copia el texto que encontrarás más abajo y envíalo junto con tu foto. Este comando le indica a la inteligencia artificial cómo dibujar los contornos, las sombras y el fondo.
- Descarga tu ilustración: En menos de un minuto recibirás tu retrato ilustrado. Si deseas agregarle el marco negro característico o el logotipo del juego, puedes editarlo fácilmente en aplicaciones gratuitas como CapCut.
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El prompt exacto para copiar y pegar
Para asegurar que la inteligencia artificial conserve tu identidad y aplique los colores cálidos de atardecer estilo Vice City, utiliza esta instrucción:
"Transforma la foto adjunta en una ilustración artística oficial estilo portada y pantalla de carga de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Conserva exactamente los rasgos faciales, expresión, cabello, tono de piel y postura de la persona de la foto. Aplica el estilo característico de arte digital semi-realista con líneas de contorno definidas, sombreado cel-shading suave y colores vibrantes. Cambia el fondo por una avenida costera de Miami al atardecer con palmeras, edificios iluminados con luces de neón rosadas y naranjas, y un auto deportivo estacionado atrás. Iluminación cinematográfica cálida de hora dorada, alta calidad."
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Prompts para crear imágenes con el logotipo
Si te refieres a instrucciones de texto (prompts) para generar ilustraciones estilo GTA 6 donde se incluya el título del juego, puedes copiar y pegar estas opciones en generadores de imágenes como Midjourney, DALL-E o Gemini:
- Estilo portada oficial con tus fotos. "Transform the uploaded photo into the official illustration style of Grand Theft Auto VI cover art, vibrant Vice City sunset with palm trees and neon pink and orange lighting. Include the official 'Grand Theft Auto VI' logo in the center."
- Escena de acción y atraco. "Digital painting in the style of Grand Theft Auto VI loading screen art, a couple wearing tactical black gear and skull masks holding rifles inside a bank vault with cash flying in the air, neon purple and gold palette, with the 'Grand Theft Auto VI' title text at the top."
- Pareja junto a un auto deportivo. "GTA 6 key art illustration of a man and a woman leaning on a classic muscle car by the beach at dusk, pastel sky, Miami aesthetic, crisp comic-book shading, featuring the bold 'Grand Theft Auto VI' logo in the corner."