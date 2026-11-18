Si llevas años esperando el regreso de una de las franquicias más influyentes de la industria de los videojuegos, la espera por fin ha terminado. Han pasado exactamente 13 años, 2 meses y 2 días desde el lanzamiento de la anterior entrega numerada de la saga.

En esta ocasión, Rockstar Games ha decidido compensar la paciencia de los jugadores ofreciendo la aventura más extensa y ambiciosa de toda la historia de la compañía.

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Si te preguntas cuánto tiempo vas a necesitar pasar frente a la pantalla para ver los créditos finales, te desglosamos al detalle todos los datos sobre las misiones principales, las horas de juego estimadas y lo que te exigirá completarlo al máximo.



¿Cuántas horas dura la historia principal de GTA 6 y cuántas misiones tiene?

Para superar la campaña principal de GTA 6 vas a necesitar una inversión de tiempo considerable. Según los datos obtenidos durante el análisis realizado por el equipo de MeriStation, completar la historia principal requiere aproximadamente 70 horas de juego. Durante esta travesía narrativa, te enfrentarás a un total de 95 misiones principales, las cuales están estructuradas a lo largo de cinco capítulos.



Es importante tener en cuenta que este tiempo de 70 horas no refleja una partida realizada "a piñón fijo" enfocada únicamente en la trama principal, sino una experiencia en la que también te entretendrás realizando diversas actividades secundarias repartidas por el entorno.

No obstante, el equipo señala que resulta muy difícil lograr superar la historia en menos de 50 horas de juego.

Esta estimación coincide de forma directa con las declaraciones de Rob Nelson, codirector de Rockstar North. Nelson reveló que su propia partida de prueba rondó las 80 horas.

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Asimismo, el codirector aclaró que si un jugador decide centrarse de forma exclusiva a cumplir únicamente las misiones principales del juego (algo que el propio desarrollador desaconseja), la duración mínima estimada se situará muy cercana a las 50 horas.

¿Cuánto tiempo se tarda en completar GTA 6 al 100% y cómo se compara con otros GTA?

Si tu objetivo es exprimir cada rincón del mapa de Leónida y conseguir la preciada cifra del 100% de avance, prepárate para una experiencia monumental.

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El análisis de MeriStation detalla que completar el juego al 100% puede llevarte fácilmente 200 horas de juego. Esta cifra tan elevada se debe a que el título cuenta con centenares de objetos coleccionables, actividades secundarias y desafíos.

De hecho, los redactores que analizaron el videojuego pasaron más de 100 horas en el mundo de GTA 6 y señalaron mantener intacta la ilusión por seguir explorando su mapa tras ese periodo.

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En términos comparativos con la franquicia y otros títulos de Rockstar Games, la historia de GTA 6 es dos veces más larga que las de GTA 5 y GTA 4. Supera además a Red Dead Redemption 2, cuya campaña principal se situaba en torno a las 50 horas y media de duración.

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Para que puedas tener una visión clara y comparar la dimensión de este nuevo lanzamiento con las entregas previas de la saga, te presentamos el desglose de duraciones medias de la historia principal según los registros de HowLongToBeat recabados en la fuente:

GTA 6: 70 horas (historia con contenido secundario; mínimo 50 horas en misiones principales).

Red Dead Redemption 2: 50 horas y media.

GTA 5: 32 horas.

GTA 4: 30 horas y media.

GTA San Andreas: 30 horas.

GTA Vice City: 16 horas y media.

GTA III: 13 horas y media.

Grand Theft Auto II: 12 horas y media.

Grand Theft Auto (original): 13 horas y media.