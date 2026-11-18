La expectativa por el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha mantenido en vilo a millones de jugadores en todo el mundo. Si estás en Colombia y quieres adentrarte en el esperado título de Rockstar Games antes de que se cumpla la hora oficial de lanzamiento en tu país, existe un método popular entre la comunidad que aprovecha la diferencia de zonas horarias.

Mediante el denominado "truco de Nueva Zelanda", tienes la oportunidad de modificar la configuración geográfica de tu consola para desbloquear el acceso al juego varias horas antes del horario habitual de medianoche.

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En Nueva Zelanda, el estreno oficial de GTA 6 está programado para las 00:00 horas del 19 de noviembre de 2026 en su horario local.



Debido al huso horario favorable en relación con América Latina, los usuarios ubicados en Colombia pueden comenzar a jugar desde las 6:00 AM del 18 de noviembre, adelantando de forma notable el inicio de sus partidas.



¿Cómo cambiar la región a Nueva Zelanda en Xbox y PS5 para jugar antes a GTA 6?

El procedimiento para ajustar la ubicación depende directamente del tipo de consola que utilices, dado que las políticas de gestión de perfiles varían entre fabricantes.

Si juegas en Xbox, el proceso resulta sumamente directo y se realiza sin complicaciones desde los menús del sistema. Para aplicarlo, solo debes ingresar a la sección de Configuración, dirigirte al apartado de Sistema y seleccionar Idioma y ubicación.

En ese panel, cambia tu ubicación actual a "Nueva Zelanda" y reinicia la consola para que el cambio se efectúe correctamente. Una vez reiniciado el equipo, la plataforma reconocerá la nueva zona horaria y te permitirá iniciar la ejecución del videojuego si este ya se encuentra habilitado en esa región.

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Por el contrario, si dispones de una consola PlayStation 5 (PS5), la situación es considerablemente más compleja. Sony vincula las compras digitales de forma definitiva al país registrado en tu cuenta de PlayStation Network (PSN) y no permite modificar la región de un perfil existente.

En este escenario, la única alternativa posible es crear una cuenta totalmente nueva indicando que resides en Nueva Zelanda. Sin embargo, este método implica volver a comprar el juego directamente desde esa nueva cuenta neozelandesa, por lo que no resulta una solución práctica si ya adquiriste la entrega en tu perfil principal.

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¿A qué hora se puede jugar a GTA 6 en Colombia y otros países de América Latina?

La hora exacta en que se desbloquea el título mediante este truco depende del país desde el cual estés conectado. Como Nueva Zelanda habilita el juego a las 00:00 horas del 19 de noviembre en su zona geográfica, la equivalencia horaria para la fecha del 18 de noviembre en los países hispanohablantes se distribuye así:

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Cuba : El acceso queda disponible a las 6:00 AM.

: El acceso queda disponible a las 6:00 AM. México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica: El acceso queda disponible a las 5:00 AM.

El acceso queda disponible a las 5:00 AM. Venezuela, Bolivia y República Dominicana: El acceso queda disponible a las 7:00 AM.

El acceso queda disponible a las 7:00 AM. Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: El acceso queda disponible a las 8:00 AM.

El acceso queda disponible a las 8:00 AM. España (peninsular): El acceso queda disponible a las 12:00 PM (mediodía).

De este modo, si te encuentras en Colombia, cambiar la región de tu sistema te permite empezar a explorar GTA 6 desde las primeras horas de la mañana del 18 de noviembre, evitando la espera hasta la madrugada siguiente.

¿Te pueden banear la cuenta por cambiar de región en tu consola?

Esta es una de las mayores preocupaciones que surgen antes de intentar este ajuste. Aunque cambiar la ubicación en la consola Xbox es una función nativa del menú de configuración, Microsoft estipula en sus condiciones de servicio que modificar la localización para eludir restricciones regionales puede representar una infracción.

A pesar de esta norma, no existen registros ni confirmaciones de baneos masivos aplicados a usuarios por haber empleado el truco de Nueva Zelanda en lanzamientos anteriores de gran relevancia, como ha ocurrido con la saga Call of Duty. Sin embargo, ni Microsoft ni Rockstar Games han ofrecido garantías oficiales sobre si adoptarán alguna sanción específica para el estreno de GTA 6.

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Por esta razón, si decides llevar a cabo este método, debes tener claro que asumes un riesgo potencial en tu cuenta y que depende de ti valorar si ganar unas horas de juego justifica dicha exposición.