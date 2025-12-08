Publicidad

Joven con cáncer ofrece su Xbox para pagar quimioterapia; recibió respuesta inesperada

Joven con cáncer ofrece su Xbox para pagar quimioterapia; recibió respuesta inesperada

El joven explicó que debido a la situación de su familia estuvo obligado a vender algunos bienes para poder sobrellevar su tratamiento.



Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de dic, 2025

Un joven aprovechó las redes sociales para hacer viral su tratamiento contra el cáncer y explicó que necesita la autorización para poder vender su Xbox y así poder costear su última quimioterapia.

De igual forma, también le mando un llamado específicamente al “consejo de hombres”, para que estos pudieran autorizar su pedido. Mensaje que se volvió viral de inmediato debido a la forma como el joven buscaba este permiso.

Puedes leer: Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza

El usuario juan8axd explicó que la situación económica había generado preocupación en su familia y que su padre y su hermano contemplaron vender bienes para afrontar los gastos. La respuesta solidaria evitó esa situación y alivió la carga que enfrentaban desde enero, cuando recibió su diagnóstico el 17 de enero, fecha que coincidió con su cumpleaños.

Ante esto, en el video se evidenció un fragmentó que decía: “Solicito al honorable consejo de hombres autorización para empeñar el Xbox y pagar mi última quimioterapia”. La necesidad de empeñar la consola surgió debido a las dificultades económicas que enfrentaba su familia para cubrir el costo del tratamiento.

¿Cuál fue la respuesta del ‘consejo’ al pedido del joven con su cáncer?

La respuesta que recibió el joven dejó sorprendido a más de uno, pues la solicitud fue rotundamente rechazada. Esto, no por rechazó o despreocupación hacía el menor de edad sino, una mejor idea donde toda la comunidad gamer lo apoyaría para poder pagar el tratamiento necesario.

Uno de los argumentos al rechazar la solicitud del chico con cáncer era que la consola era fundamental, ya que le había ayudado mucho a afrontar los días durante su larga y dura enfermedad.

Publicidad

Puedes leer: Se puso a echar voladores en pleno conjunto residencial y terminó 'lavado'

El usuario @Benji21SP se encargó de confirmar la postura colectiva: "Solicitud denegada por parte del consejo, mejor te cooperamos para pagar tu última quimio, necesitamos tu número de cuenta y que sigas adelante”. El "consejo" se unió para ayudarle a pagar el tratamiento sin que tuviera que empeñar el Xbox.

Publicidad

Posteriormente, juan8axd confirmó que el apoyo recibido fue mucho más allá de lo esperado. Gracias a las donaciones, no solo pudo pagar su última quimioterapia, sino que también logró costear su hospitalización, próximas consultas, estudios y medicamentos. Juan8axd agradeció profundamente el apoyo, destacando que su familia ahora cuenta con más facilidades económicas y que, gracias a la generosidad de los usuarios, su padre ya no tendrá que vender su camioneta.

“Gracias a ustedes hemos podido estar centrados en toda la alegría, toda la felicidad y nos quitamos ese peso de encima de todos los gastos”, finalizó el joven en su lucha contra el cáncer.

