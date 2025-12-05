Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza

Durante un concierto del cantante Jhonny Rivera, una mujer se convirtió en protagonista tras exponer públicamente la supuesta infidelidad de su esposo frente a todos los asistentes.

Según la información conocida, la mujer aprovechó el momento para revelar lo que estaba ocurriendo en su relación y su acción generó distintas reacciones entre el público y en redes sociales.

Mujer expone a su esposo infiel en concierto de Jhonny rivera

El hecho ocurrió cuando la mujer expresó de manera directa lo que estaba sucediendo y lo que la había llevado a manifestarlo en ese escenario. La fanática aseguró públicamente: “mi esposo vino con la moza”, frase que causó sorpresa entre los asistentes, quienes no esperaban que un concierto se convirtiera en el escenario de una denuncia sentimental.



La reacción del público no se hizo esperar. Las personas presentes intentaron identificar al hombre al que se refería la mujer, mientras el ambiente se llenaba de comentarios, miradas y grabaciones que después terminaron circulando en redes sociales.

El momento quedó registrado en videos que capturaron el instante en el que la mujer señala la situación y revela lo que presuntamente estaba ocurriendo en ese mismo lugar.

En medio de la tensión del momento, la situación llamó la atención no solo por la acusación, sino por la manera en la que fue hecha. La mujer se dirigió a quienes la escuchaban y reafirmó su denuncia sentimental utilizando la misma expresión: “vino con la moza”, exponiendo así lo que aseguraba estaba ocurriendo durante el evento musical.

La reacción de Jhonny fue intervenir de inmediato, tomado el micrófono para intentar controlar la situación pero el hecho generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde el video continúa circulando y siendo motivo de conversación.

La mujer permaneció en el escenario mientras las cámaras del lugar hacían un recorrido sobre el público en busca del supuesto “Gildardo” y su acompañante. Aunque se enfocaron a diferentes hombres, la mujer negó diciendo que ninguno de ellos era el infiel.

Hasta ahora, no se conocen más detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni si el episodio formó parte del espectáculo del cantante.

