Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
ACCIDENTE CON UN FERRARI
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza

Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza

Mujer sube al escenario en pleno concierto del artista pereirano, para exponer a su esposo quien se encontraba junto a su amante, convirtiéndose en tema de conversación en redes.

Concierto de Jhonny Rivera
Infidelidad en concierto de Jhonny Rivera
Foto: Captura de video TikTok Jhonny Rivera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

Durante un concierto del cantante Jhonny Rivera, una mujer se convirtió en protagonista tras exponer públicamente la supuesta infidelidad de su esposo frente a todos los asistentes.

Según la información conocida, la mujer aprovechó el momento para revelar lo que estaba ocurriendo en su relación y su acción generó distintas reacciones entre el público y en redes sociales.

Puedes leer: Mujer expone infidelidad durante concierto de Grupo Firme: "Con el esposo de mi hermana"

Mujer expone a su esposo infiel en concierto de Jhonny rivera

El hecho ocurrió cuando la mujer expresó de manera directa lo que estaba sucediendo y lo que la había llevado a manifestarlo en ese escenario. La fanática aseguró públicamente: “mi esposo vino con la moza”, frase que causó sorpresa entre los asistentes, quienes no esperaban que un concierto se convirtiera en el escenario de una denuncia sentimental.

Te puede interesar

  1. Mujer golpeada por esposa de su amante
    En Milagro, Ecuador, esposa encuentra a su marido con otra persona en su casa
    Foto: captura redes sociales
    Virales

    En video: esposa descubre infidelidad en su propia casa y sorprende con su reacción

  2. Mujer se oculta en el baúl de un taxi para espiar a su novio
    Mujer escondida en el baúl de un taxi
    Foto: captura de redes sociales @losetodocol
    Virales

    VIDEO: Mujer se oculta en el baúl de un taxi para espiar a su novio por infidelidad

La reacción del público no se hizo esperar. Las personas presentes intentaron identificar al hombre al que se refería la mujer, mientras el ambiente se llenaba de comentarios, miradas y grabaciones que después terminaron circulando en redes sociales.

El momento quedó registrado en videos que capturaron el instante en el que la mujer señala la situación y revela lo que presuntamente estaba ocurriendo en ese mismo lugar.

Publicidad

En medio de la tensión del momento, la situación llamó la atención no solo por la acusación, sino por la manera en la que fue hecha. La mujer se dirigió a quienes la escuchaban y reafirmó su denuncia sentimental utilizando la misma expresión: “vino con la moza”, exponiendo así lo que aseguraba estaba ocurriendo durante el evento musical.

La reacción de Jhonny fue intervenir de inmediato, tomado el micrófono para intentar controlar la situación pero el hecho generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde el video continúa circulando y siendo motivo de conversación.

Te puede interesar

  1. Infidelidad en concierto de Jessi Uribe
    Hombre expone a su pareja en concierto
    Foto: captura de pantalla de TikTok @tussiundercover2.0
    Virales

    Destapan infidelidad en concierto de Jessi Uribe; llevaba anillo de matrimonio

  2. Video: Mujer pilló a su marido en una infidelidad y se mechonea con la amante
    Caso de infidelidad, imagen de referencia
    Foto: montaje realizado por La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales
    Virales

    Video: Mujer pilló a su marido en una infidelidad y se mechoneó con la amante

Publicidad

La mujer permaneció en el escenario mientras las cámaras del lugar hacían un recorrido sobre el público en busca del supuesto “Gildardo” y su acompañante. Aunque se enfocaron a diferentes hombres, la mujer negó diciendo que ninguno de ellos era el infiel.

Puedes leer: Video: mujer encuentra a su esposo siéndole infiel en su propia casa con un hombre

Hasta ahora, no se conocen más detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni si el episodio formó parte del espectáculo del cantante.

Mira también este video: El precio de la INFIDELIDAD: EL FUERTE CASTIGO que recibe la pareja infiel del concierto de COLDPLAY

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jhonny Rivera

Conciertos

Infidelidad

Redes sociales

Video