Pastor anuncia su transición y revela que dejará de “fingir ser hombre”

El anuncio del reverendo Phillip Phaneuf tomó por sorpresa a toda la congregación de la Iglesia Metodista Unida North Chili, en Rochester, Nueva York. Durante el servicio dominical del 23 de noviembre, el pastor religioso decidió hablar con total claridad sobre un proceso personal que había mantenido en silencio durante años.

Con una estola de colores como símbolo de inclusión, dijo que dejaría de “fingir ser hombre” y que comenzaba abiertamente su transición.

Phaneuf, de 51 años, explicó que este paso no es una búsqueda de convertirse en otra persona, sino la confirmación de una identidad que llevaba tiempo intentando comprender. Señaló que su decisión no implica "transformarse en mujer", sino dejar atrás una imagen que no representaba quién era en realidad. También compartió que se identifica como asexual, una condición con la que convive desde siempre y que, según él, nunca había logrado expresar sin temor.

El reverendo comenzó su intervención diciendo que no ingresó al ministerio para hablar de su vida privada, pero que había momentos en los que la transparencia era necesaria, sobre todo cuando se trata de asuntos que inevitablemente llegarían a la luz pública. Por eso decidió contarle primero a su comunidad, con quienes ha construido un vínculo fuerte a lo largo de los años.

Durante el mensaje, Phaneuf anunció que adoptará el nombre de Phillippa y que en adelante usará los pronombres ella/la. También confirmó que desde hace tres meses recibe terapia de reemplazo hormonal, un proceso que traerá cambios visibles en su apariencia física, especialmente en su voz y su cabello. Aun así, recalcó que lo más importante para él es vivir de forma honesta y en paz.

La reacción de la comunidad fue un punto clave en todo este capítulo. En una entrevista posterior con Fox News, Phillippa contó que la iglesia ha sido “increíblemente comprensiva” y que ha recibido un apoyo más grande del que esperaba. Muchos feligreses la felicitaron por la sinceridad y la valentía del anuncio, mientras que otros destacaron que los espacios de fe deben ser lugares donde cada persona pueda sentirse segura de ser quien es.

El pastor fue apoyado por la comunidad

El respaldo institucional también llegó. Tanto el obispo como los líderes de la Iglesia Metodista Unida reconocieron la importancia de acompañar a sus miembros en procesos personales complejos. Esta postura coincide con el cambio que vivió la denominación el año pasado, cuando eliminó las normas que señalaban negativamente a las personas LGBTQ, impulsando una visión más abierta sobre la identidad humana.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Phillippa. Durante el sermón, reveló que sus padres no apoyan su transición y que, incluso, le pidieron dejar claro ese punto ante la congregación. Aun así, dijo que continúa adelante porque este paso representa autenticidad y un cierre necesario a muchos años de silencio.