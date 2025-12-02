Estilistas realizan insólito 'cambio de look' a estatuillas de la Virgen de Caacupé; hay video

Un video se volvió viral en redes sociales luego de que dos estatuillas de la Virgen de Caacupé, venerada en Paraguay como figura espiritual y muy importante, fueran llevadas a un salón de belleza para recibir un cambio de look.

El clip, difundido en distintas plataformas, mostró dos figuras de cerámica sentadas en sillas de estilismo mientras profesionales del lugar arreglaban sus cabelleras, elaboradas con cabello natural y cuidadas con el mismo detalle destinado a cualquier clienta.

En el video se evidencia un procedimiento completo dentro del salón. Primero, las imágenes fueron acomodadas cuidadosamente en los asientos. Después, el equipo inició un proceso minucioso que incluyó lavado, secado, peinado y retoques precisos orientados a perfeccionar cada mechón.



La propietaria del salón explicó que esta práctica forma parte de una tradición personal. En el pasado realizó una promesa religiosa, motivo por el cual cada año vuelve a reproducir este ritual con ambas figuras.

Para ella, el acto constituye una expresión íntima de gratitud y compromiso espiritual. Describe a las estatuillas como símbolos que la acompañan desde tiempos difíciles, por lo que brindarles este cuidado especial representa un gesto de conexión emocional.

¿Es correcto el ritual de cuidad de las estatutillas de la Virgen en Caacupe?

La publicación generó una oleada de comentarios que recorrieron distintas emociones. Muchos usuarios expresaron sorpresa por la dedicación mostrada por los estilistas, destacando que las figuras “salieron mejor peinadas que varias personas”.

Otros optaron por reacciones humorísticas, celebrando el inusual contraste entre un salón de belleza moderno y dos imágenes religiosas recibiendo atención estética profesional.

Por otro lado, una gran parte del público interpretó el gesto como una manifestación sincera de fe. Señalaron que, pese a su carácter particular, refleja la forma en que diferentes comunidades integran sus creencias en actividades cotidianas.

Para estos usuarios, el ritual simboliza una unión entre devoción y creatividad cultural, expresada sin intención de irrespeto.

El caso continúa expandiéndose en plataformas digitales, llevando a conversaciones sobre costumbres populares, expresiones de fe y diferentes formas de rendir culto.

Mientras algunos espectadores observan el clip y la tradición como una curiosidad, otros lo interpretan como un testimonio de afecto, identidad y continuidad cultural dentro de la religiosidad popular paraguaya.

