Novena a San José Dormido que debes hacer antes de terminar año; aseguras trabajo en 2026

Esta práctica popular, en donde está la imagen de San José recostado, dormido, promete ayuda divina para las situaciones más difíciles, desde encontrar empleo hasta asumir la vocación.

Muchos le escriben en un papel su pedido o deseo y le ponen bajo la imagen para que lo sueñe y lo resuelva. Incluso el Papa Francisco sigue esta devoción y la explica en muchos reportajes que le hacen.

La fe en San José como intercesor no es nueva, pero su figura recostada, tal como es venerada hoy, ganó prominencia global, impulsada por el testimonio de la máxima autoridad de la Iglesia.



El papa Francisco fue un fiel admirador de este santo, ya que solía entregarle todas sus cargas. El sumo pontífice detalló su profundo afecto por este protector de la Iglesia y de las familias.

Este relato bíblico, en el que San José recibió instrucción divina mientras dormía, inspira la fe en su intercesión. Ya que San José los dos momentos duros, difíciles que le tocó asumir, los pudo resolver en Sueño.

Tanto la situación con María como cuando debía escaparse de las manos de Herodes, lo pudo resolver en sueños.

El ritual personal del Papa Francisco se ha hecho eco en todo el mundo. El sumo pontífice explicó:

“En mi mesa tengo una imagen de San José durmiente. ¡Incluso cuando está dormido, está cuidando de la Iglesia! ¡Sí! Sabemos que puede hacer eso. Así que, cuando tengo un problema o una dificultad, escribo una pequeña nota y la pongo debajo de San José, ¡para que pueda soñar con ello! En otras palabras, le digo: ‘¡Oren por este problema!’”.

Novena de nueve días para resolver lo 'imposible'

La devoción se articula a menudo a través de una novena, un período de nueve días de oración enfocada en distintas facetas del santo.

Como Misioneros Digitales que somos te proponemos hacer juntos la novena a San José desde esta figura, de San José Dormido, pero activo, porque nos ayudará a cumplir la voluntad de Dios y resolver aquello que nos cuesta. El Padre Luis Zazano es una de las voces que promueve esta práctica.

La novena, que puede realizarse sin tener la imagen, aprovechando e imaginándose la figura de San José, insta a encender una velita cada día como gesto de devoción.

Durante estos nueve días, la reflexión se centra en los diversos roles de San José. Por ejemplo, el primer día se enfoca en «San José, padre de las vocaciones», y el segundo en «San José, padre de las misiones».

Al hablar de vocación, el primer día, también vale mencionar a los padres de familia. San José asumió el desafío de lo que es formar una familia y asumir un hijo.

La paternidad tanto espiritual como carnal implica renuncia y entrega. Por ello, se pide a San José la gracia de tener un corazón abierto y generoso en que sepa decir “si” al plan de Dios, aun cuando no podamos entenderlo.

En la meditación sobre las misiones, se recuerda que en la vida de san José vemos como no entendía la misión que Dios le proponía. Al inicio estaba todo confuso, como que le cae un balde de agua fría, pero sin embargo en su interior lo lucha y enfrenta.

Sabe que es algo distinto de lo que él pensaba para su vida, no se lo imaginaba. Ahora le tocará asumir un hijo que será su Mesías. El llamado es a la humildad para entregarse a la sabiduría, para llevar adelante lo que Dios nos propone.

Una de las áreas donde la novena a San José Dormido ganó notoriedad es en la búsqueda de empleo.

En las redes sociales se volvió viral la novena de San José Dormido, especialmente entre quienes están en búsqueda de trabajo y desean comenzar el nuevo año con el pie derecho.

Las personas que han recurrido a esta fe compartieron testimonios que la catalogan como "realmente milagrosa y muy poderosa".

La creadora de contenido Cristina Márquez, a través de su cuenta en TikTok, comentó lo ‘milagroso’ que había sido rezar la novena a San José Dormido, ya que le ayudó a conseguir un buen empleo. Ella compartió recomendaciones clave para quienes deciden adoptar esta devoción:

Lo primero que recomendó la creadora de contenido es comprar la imagen del santo.

Luego vas a escribirles una carta y les vas a hacer la petición.

Tienes que ser muy detallada y específica.

No puedes poner ‘quiero trabajar mucho’, porque eso te da mucho trabajo sin remuneración.

Por eso, debes decirles cómo quieres que sea tu jefa y cómo deseas que sea tu vida.

Además, es crucial la mentalidad con la que se aborda la oración:

“Esto lo tienes que hacer con mucha fe y creyendo que va a suceder”. Una vez que se escribe la carta, se realizan las oraciones durante nueve noches con mucha devoción, y se deja la carta debajo de San José Dormido todo el tiempo, hasta conseguir el trabajo que deseaste.

San José Dormido es muy milagroso y poderoso. Se aconseja ser inteligente con lo que se va a pedir, pensando a futuro, ya que a él le gusta la estabilidad.

Tú, cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabe hacer posibles las cosas más imposibles. Se le pide que dirija su mirada de padre sobre los intereses de sus hijos.

Al enfrentar angustias y penas, se recurre a él con confianza: dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil que es causa de nuestras inquietudes.

Se le suplica que nos libere de esta desesperación que nos agobia y pide por mí para que las puertas me sean abiertas y consiga urgentemente el empleo o negocio propio para que me dé sustento.

San José, se le reza, debe ser quien ayude a salir de estos malos ratos y haga que prontamente las motivaciones y esfuerzos por querer seguir adelante se vean premiados con un trabajo que tenga la capacidad de traerme riquezas abundantes y prosperidad continua.

Oración inicial para San José Dormido

Oh, querido San José, mi bendito escolta y único guardián, el más juicioso y bondadoso hombre con un corazón tan noble y un alma armónica y gloriosa llena de afecto. Acudo a ti en mi agobio para pedir tu auxilio.

Pon tus amorosas manos en mi crítico problema laboral y solicita al Dios creador que con su bondad inagotable esparza su Espíritu Santo sobre mí y que por su majestuosa disposición me salve y dé solución a tan desesperada situación.

San José, jefe y dirigente de la Sagrada Familia, el más confiado y obediente hacia la voluntad de Dios, con una fidelidad intachable como esposo y el más honorario padre adoptivo, que con el sudor y rasguños de tus manos diste alimento a tu familia, por el profundo amor que guardaste al Divino Niño y a la Virgen María, te imploro para que utilices tu poder intercesor y estés presente en mis complicados problemas y me liberes de esta desesperación que me agobia.

Pide por mí para que las puertas me sean abiertas y consiga urgentemente el empleo o negocio propio para que me dé sustento y me ayude a salir de tan grave complicación. Un empleo digno, honorable, estable y bien pagado con el que sea capaz de hacerme cargo de los gastos de mi familia, un trabajo en el que emplee mis habilidades, que me ayude a explorar y experimentar, para aumentar mi desarrollo como ser humano y me permita seguir teniendo una relación con mi Dios todopoderoso.

Tú, que lo inalcanzable lo pones al alcance de nosotros. Tú, que sabes de mis requerimientos corporales, espirituales y materiales, auxíliame para que seas tú quien me ayude a salir de estos malos ratos. De tu despensa de medidas para los problemas, dame un poco de aquello que necesito para resolver todo lo que acongoja a mi familia. Haz que prontamente mis motivaciones y esfuerzos por querer seguir adelante se vean premiados con un trabajo que tenga la capacidad de traerme riquezas abundantes y prosperidad continua.

Oh, mi querido San José, no me defraudes. Comunícate con Dios para que logre conseguir lo que con sencillez y con mucha fe de todo corazón pido:

(Pide con fervor lo que desea obtener).

San José, alabado y querido pastor mío. Tú, que eres quien reparte las dichas del Rey de Reyes, déjame aprender de ti a amar, adorar, alabar y ser fiel servidor de nuestro Dios creador, hijo Salvador y Espíritu Santo glorificador e intercesor de la Santísima madre Virgen María, así como tú, con tu devota entrega, lograste hacerlo.

Protégeme, resguárdame, ayúdame, cuídame y haz descender de los Cielos lo que tan urgentemente necesito. Dame fuerza ante tanta hambruna y decadencia; dame cuidado y silencio para salir exitoso de las desesperanzas y complicaciones de mi vida; y antes que nada, bríndame tu infinita seguridad con la finalidad de que, motivado por ti y dispuesto a seguir tus pasos, sea capaz de vivir armónicamente y en caridad con las demás personas, para así lograr alcanzar la perpetua alegría que solo la patria celestial sabe dar. Por Jesús, mi Señor y Salvador.

Amén.