En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
ORACIÓN SAN RAFAEL
¿CICLÓN EN COLOMBIA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Oración de San Rafael para pedir por los enfermos; protección constante

Oración de San Rafael para pedir por los enfermos; protección constante

Desde el libro de Tobías hasta nuestros días, el Arcángel Rafael se erige como un faro de esperanza y auxilio divino, intercediendo por la sanación física, mental, emocional y espiritual.

Oración de San Rafael para pedir por los enfermos; protección constante
Oración de San Rafael para pedir por los enfermos, imagen de referenncia
Foto: Creada por Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:54 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad