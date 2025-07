Oración a San Alejo para alejar enemigos; encuentra paz y protección

Enfrentar la adversidad y las energías negativas de otras personas puede ser agotador. En momentos donde sientes que necesitas una capa extra de protección espiritual, la oración a San Alejo se convierte en un refugio de fe.

San Alejo, conocido por su desapego de lo mundano y su vida de ermitaño, es invocado para alejar enemigos, personas malintencionadas y todo tipo de negatividad de nuestro camino. Esta devoción busca no solo protegerte de influencias nocivas, sino también promover la paz y la armonía en tu entorno.



¿Por qué San Alejo es el protector contra los enemigos?

La figura de San Alejo está ligada a una historia de renuncia y separación. Se dice que abandonó una vida de lujos para dedicarse a Dios, viviendo en la pobreza y la humildad.

Al hacerlo, se apartó de su familia y de las tentaciones del mundo, lo que lo convirtió en un símbolo de distanciamiento de todo aquello que perturba el espíritu.

Por esta razón, se le atribuye el poder de alejamiento y de separar lo que no conviene, ya sean personas, situaciones o malas vibraciones. Su intercesión es buscada por quienes anhelan desvincularse de conflictos y personas que les causan daño o perturbación.



Poderosa Oración a San Alejo:

Aquí te presentamos una oración a San Alejo que puedes recitar con fe y devoción. Recuerda que la intención y la convicción son clave para que tus peticiones sean escuchadas.

"Glorioso San Alejo Bendito, tú que tienes el poder de alejar todo mal,

hoy acudo a ti con humildad y esperanza. Te ruego que alejes de mí a mis enemigos,

tanto los visibles como los invisibles, a aquellos que me desean el mal

y a quienes con sus acciones o palabras intentan perturbar mi paz.

San Alejo, santo de los milagros, apartador de todo lo nocivo,

aléjame de las envidias, las traiciones, las intrigas,

las calumnias, y de toda persona que quiera hacerme daño.

Que tu manto protector me cubra, librándome de celos, de odios,

y de toda energía negativa que se cierna sobre mí.

Así como te alejaste del mundo para servir a Dios con pureza,

permite que yo también pueda apartar de mi vida todo lo que no me edifica,

todo lo que me estanca y me perjudica. Intercede ante el Altísimo

para que mi camino esté libre de obstáculos y mi espíritu, en completa armonía.

San Alejo, mi protector, que tu fuerza me libre de todo mal,

y que la paz reine en mi corazón y en mi hogar. Amén."

Para potenciar tu oración, busca un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Puedes encender una vela blanca para simbolizar la pureza y la luz que deseas atraer.

Recita la oración con regularidad, especialmente cuando sientas que necesitas protección o que hay energías negativas a tu alrededor. La constancia y una fe inquebrantable son fundamentales para que tu petición a San Alejo sea efectiva.

Recuerda que la oración a San Alejo es un acto de fe y un llamado a la protección divina. Al invocarlo, no solo buscas alejar a tus enemigos, sino también fortalecer tu propio espíritu y rodearte de una energía positiva que te permita avanzar en paz.