¿Cuánto es lo máximo que te pueden embargar del sueldo mensual? Aquí te contamos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El embargo de salario es una medida legal que puede aplicarse en Colombia cuando una persona no cumple con una obligación financiera. Su propósito es asegurar el pago de deudas, pero la ley también establece protecciones para evitar que el trabajador se quede sin recursos para subsistir.
Lee más: Consulta con tu cédula si estás a punto de un embargo por suplantación de identidad
En general, el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) no puede ser embargado. No obstante, hay dos excepciones en las que sí es posible afectar hasta el 50 % del ingreso, incluso si se trata del salario mínimo:
Cuando el sueldo mensual supera el salario mínimo, la parte que excede este monto sí puede ser embargada. Sin embargo, la ley limita este embargo al 20 % del excedente. Ejemplo: Si una persona gana $2.000.000 mensuales y el salario mínimo es $1.300.000, solo se puede embargar hasta el 20 % de los $700.000 excedentes, es decir, $140.000 mensuales.
Para el caso de Las prestaciones sociales como primas, cesantías o indemnizaciones por accidentes laborales no son embargables, excepto en casos de deudas alimentarias o con cooperativas. Por tanto, los embargos se calculan únicamente sobre el salario neto, excluyendo estos beneficios.
Aunque la ley se refiere de forma general al “salario”, en la práctica, se suelen incluir también:
Lee más: La forma en que puedes hacerle 'el quite' a los embargos
Si un juez ordena embargar el salario de un trabajador, el empleador debe seguir algunos pasos de protocolo antes de que se haga efectivo este embargo por lo que debe seguir estos pasos.
Si el trabajador ya tiene otro embargo activo o el monto supera los límites legales, la empresa debe notificar al juzgado para que se tomen medidas adicionales.
Además del salario mínimo, la legislación colombiana protege otros bienes que no pueden ser embargados los cuales son los siguientes:
Lee más: Así quedarán los aportes a salud y pensión con el aumento del salario mínimo para 2025
Pará eliminar un embargo, el trabajador debe pagar la deuda en su totalidad o en su defecto negociar con el acreedor del embargo. Luego, debe iniciar un trámite ante el juzgado que emitió la orden. Para estos se necesitan. Un paz y salvo o constancia de pago y pruebas del cumplimiento de la obligación o el acuerdo alcanzado.
Una vez el juez verifica el pago, emitirá la orden de levantamiento del embargo. Para mayor seguridad, se puede solicitar un Certificado de Tradición, disponible en el sitio web de la Superintendencia de Notariado y Registro o dando clic aquí.
Publicidad
Mira también: ¿Usas frecuentemente la aplicación de Nequi? La Dian podría apretarte y ponerte a declarar renta