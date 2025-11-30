Boleteron a mujer que se coló en bus del SITP y empresa tomó dura decisión contra ella

La última polémica en Bogotá involucra a una mujer que, portando el uniforme de la empresa de seguridad Tecniseg, se negó a pagar el pasaje en un bus del SITP. Todo quedó registrado en un video grabado por un pasajero que no dudó en cuestionar la actitud de la mujer: “Sumercé, bájese”, se le escucha decir, mientras ella permanecía sentada en el piso del vehículo.

El conductor del bus, siguiendo los protocolos, detuvo la marcha e intentó que la pasajera cumpliera con la tarifa. Sin embargo, ella hizo caso omiso y caminó hacia la parte trasera para acomodarse en un asiento, sosteniendo que ya había pagado el pasaje.

La situación rápidamente llamó la atención de los demás pasajeros, quienes le preguntaron si acaso su empresa le estaba pagando por no cumplir con las normas, dado que llevaba el uniforme completo de Tecniseg.

El video no tardó en hacerse viral y la reacción de los usuarios fue inmediata. Algunos ofrecieron pagarle el pasaje para que el bus pudiera continuar su ruta, mientras que otros exigieron que se bajara, pues estaban llegando tarde a sus trabajos y compromisos. La tensión creció en cuestión de minutos, convirtiendo lo que parecía un incidente aislado en un fenómeno que recorrió redes sociales en toda la ciudad.

La empresa Tecniseg de Colombia LTDA no tardó en pronunciarse ante el hecho. En un comunicado oficial, calificaron la situación como “lamentable” y aclararon que el comportamiento de la colaboradora no representa los valores, principios ni procedimientos de la organización.

#OPINE. Mujer subió a un bus del SITP de manera irregular por lo que el conductor detuvo la marcha para obligarla a bajar o pagar el pasaje; sin embargo, la colada decidió sentarse en la parte trasera del vehículo y poco le importó que otros usuarios llegaran tarde a sus destinos pic.twitter.com/YALvJEctqH — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 25, 2025

Empresa toma dura decisión por trabajadora colada

El comunicado expresó: “Lamentamos profundamente el incidente que circula en redes sociales, en el cual una colaboradora portando los distintivos de la empresa aparece evadiendo el pago del pasaje en un sistema de transporte público. Queremos ser absolutamente claros: este comportamiento no representa los valores, principios ni procedimientos de nuestra organización”.

Tecniseg destacó además que su trayectoria de más de 25 años se ha caracterizado por el cumplimiento de la normativa y las obligaciones laborales, incluyendo subsidios de transporte y demás prestaciones, dejando claro que el incidente es un caso aislado y no refleja la filosofía de la compañía.

El video muestra un episodio que mezcla desafío y desconexión con las normas básicas del transporte público. La mujer, identificada por su uniforme, se convirtió en el centro de críticas por ignorar tanto al conductor como a los pasajeros, generando un debate sobre responsabilidad y comportamiento ciudadano, especialmente cuando se ostenta la imagen de una empresa reconocida en el sector de seguridad.