VIDEO: Fiesta improvisada se adueña del SITP en Halloween

VIDEO: Fiesta improvisada se adueña del SITP en Halloween

Una celebración espontánea se apoderó de un SITP de Bogotá, volviéndose una discoteca rodante en plena noche de Halloween; mientras tanto, en otro sitio jóvenes arriesgaban su vida en un TransMIlenio.