Fue sometida a un exorcismo y contó lo que le hicieron: “Me empezó a ahorcar”

Una historia contada por una joven chilena ha causado conmoción en redes sociales tras revelar que fue sometida a un exorcismo luego de vivir una serie de episodios inexplicables. Camila Fernanda, como se identifica en TikTok, compartió su experiencia en dos videos que ya superan las 800 mil reproducciones, generando miles de comentarios entre quienes aseguran haber sentido algo similar.

Camila aseguró que todo comenzó en 2013, aunque desde pequeña decía ver figuras y sentir que “le tiraban los pies” mientras dormía. En su relato explicó que nunca le ha gustado mencionar lo que vivió, pues solo recordarlo le causa miedo. “A los pies de mi cama yo lo vi. Vi sus ojos. Era una mirada llena de odio, horrible… y me empezó a decir que me vendría a buscar”, contó visiblemente afectada.

Según su versión, una noche su madre entró a la habitación y la encontró con la mirada perdida y sin parpadear. “Lo único que le decía a mi mamá era: ‘ahí está’”, relató. Desde entonces, dice que comenzó a ver una figura en los cuadros familiares: “Se me empezó a aparecer en las fotos. Es una imagen que siempre he querido borrar de mi memoria”.

Con el paso de los días, Camila afirmó que los episodios se volvieron más fuertes. “Me empezó a ahorcar, se me hundía el cuello. Los minutos que tenía de lucidez, se me volvía a aparecer”, dijo en uno de los fragmentos que más impacto causó entre los usuarios.

Camila Fernanda perdió el habla tras el exorcismo

Ante la situación, su madre buscó ayuda de pastores, quienes realizaron oraciones y lecturas bíblicas en la casa. Sin embargo, ella recuerda que cada vez que terminaban, algo la atacaba. “Cuando ellos terminaban de leer la Biblia, me empezaban a ahorcar. Siempre me quedaban las marcas en las manos”, relató.

La joven también explicó que durante ese periodo perdió el habla. “Me enseñaron a hablar nuevamente. Hasta hoy tengo la mandíbula trabada porque estuve casi un mes sin poder decir palabra”, comentó. Agregó que solo podía alimentarse con líquidos calientes: “Todo tenía que ser hirviendo, el café, la comida, todo. Si no, no podía tragar”.

Camila aseguró que no recuerda el momento exacto en el que todo terminó. “No sé en qué momento volví a ser yo ni cómo sacaron eso de mí. No tengo recuerdos de esa parte”, concluyó, dejando a muchos internautas con escalofríos por la crudeza de su relato.