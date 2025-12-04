Filtran listado de hombres infieles en Colombia con fotos, chats y otros datos

Un fomulario con contenido digital de información privada se hizo viral y generó polémica en Colombia tras la aparición de lo que se conoce como el “registro de infieles”, un documento en línea que contiene nombres, ciudades, fotos, edades, ocupaciones e incluso supuestas descripciones físicas y relatos de personas señaladas de infidelidad.

El archivo comenzó a circular el 2 de diciembre, cuando varios usuarios compartieron en redes sociales un enlace que conducía a un formulario abierto, donde cualquier persona podía añadir detalles de alguien a quien consideraban infiel.

Lee también: VIDEO: perrito se hace viral tras llevarse un salchichón de un supermercado en Antioquia



Entre los datos solicitados figuraban nombres completos, redes sociales, departamento, municipio, motivo de la supuesta infidelidad y hasta orientación sexual. Algunos de los formatos incluso permitían subir fotografías.



Aunque el enlace original fue eliminado poco tiempo después, la información ya había comenzado a replicarse. Usuarios en plataformas como X o TikTok retomaron la dinámica y generaron nuevas versiones del documento, reactivando su circulación.

Por si estás conociendo a alguien y tu sexto sentido se te activa, aquí dijo el excel por regiones👇🏻



INFIELES COLOMBIA - Google Drive https://t.co/w5qVn5frf5 — Catalina por Dios ™ (@CataChaparro) December 2, 2025

Listado viral de infieles en Colombia

Este tipo de listados surgió originalmente en otros países de la región como Perú, donde la dinámica se trasladó al contexto colombiano.

Algunos defensores del registro lo presentan como una forma de denuncia social, señalan que, en un contexto donde muchas personas sienten que fueron engañadas, el formulario ofrece un espacio para hacer pública esa frustración.

Publicidad

Pero a pesar de esto, expertos mencionana que el uso de datos personales sin consentimiento es irresponsable y peligroso, tanto para la integridad y reputación de quienes aparecen como para la de quienes comparten y replican la información.

Puedes leer: Sacerdote voló con más de 1000 globos atados y falleció en el camino; hay video

Publicidad

¿Qué puedo hacer si aparezco en la lista de infieles?

Expertos en derecho digital y protección de datos alertaron sobre los riesgos que implica difundir ese tipo de información sin autorización.

Según las normativas vigentes, la publicación de datos personales y fotografías sin consentimiento puede constituir una vulneración al derecho a la privacidad, lo que puede llevar a sanciones administrativas, civíles o incluso penales en ciertos casos.

Las consecuencias van más allá de la exposición pública, pues las personas involucradas podrían enfrentar difamación, acoso, suplantación de identidad, estigmatización social o incluso violencia. Además resulta preocupante para quienes aparecen señalados sin pruebas ni verificación; la presunción de culpabilidad se convierte en un castigo social de facto.

Además, especialistas en protección de datos recomiendan que la primera acción sea exigir la eliminación inmediata del contenido. Plataformas donde circulan esos archivos permitirían denunciar publicaciones que difundan datos personales o acusaciones sin autorización.

También es indispensable conservar pruebas, como capturas de pantalla, enlaces, fechas y usuarios responsables de la publicación, en caso de que se requiera tomar acciones legales por difamación, protección de datos o suplantación de identidad.

Por todo lo anterior, muchos expertos coinciden en calificar este tipo de registros como una forma de linchamiento digital, que atenta contra derechos fundamentales y puede generar graves consecuencias reales para quienes aparecen allí.

Publicidad

Mira también: Momento en que policía en bicicleta intercepta a joven que le quitó la vida a Jean Claude