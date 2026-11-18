La periodista sanandresana Vilma Jay, recordada por su trabajo como corresponsal de Noticias Caracol en el Caribe, dio a conocer la delicada situación de salud que enfrentó en Ciudad de México, donde tuvo que someterse a una cirugía de urgencia.

La comunicadora, quien inició una nueva etapa profesional en el servicio diplomático de la Cancillería de Colombia, presentó una complicación médica relacionada con un tumor en su sistema reproductor, que requirió atención quirúrgica inmediata.

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¿Qué le pasó a Vilma Jay?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Vilma Jay contó que, cerca de un mes después de llegar a México, comenzó a presentar quebrantos de salud. Según relató, en medio de sus jornadas laborales y del estrés acumulado, experimentó un fuerte dolor físico que la llevó a acudir a urgencias.

“Al mes de estar trabajando en México, mi cuerpo colapsó”, expresó la periodista a sus seguidores en su video de redes sociales.

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En un principio, pensó que se trataba de un cólico; sin embargo, después de realizarle una ecografía, el médico le informó que tenía un tumor en el lado derecho de su sistema reproductor.

¿Cómo fue la complicación de salud que enfrentó Vilma Jay?

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Según explicó la comunicadora, el diagnóstico estuvo relacionado con una torsión ovárica severa, una condición que ocurre cuando el ovario gira sobre sí mismo y puede interrumpir el flujo sanguíneo que llega al órgano.

La falta de irrigación habría provocado daños en el tejido ovárico y desencadenado un dolor intenso que hizo necesaria una intervención quirúrgica de urgencia.

De acuerdo con su testimonio, la cirugía duró más de dos horas y los médicos tuvieron que retirar el tumor. Además, explicó que la intervención le dejó una incisión similar a la que se realiza durante una cesárea y que, durante su recuperación, presentó una importante inflamación abdominal.

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¿Cómo ha sido la recuperación de Vilma Jay?

Vilma Jay describió lo ocurrido como una experiencia difícil de asimilar emocionalmente, especialmente porque se encontraba lejos de su país. “La vida me paró de un solo sopetón”, reflexionó en el video.

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En su relato, la periodista agradeció haber recibido atención médica oportuna en la capital mexicana. También habló sobre las implicaciones que podría tener lo sucedido en sus planes de maternidad y señaló que, si desea convertirse en madre, deberá cuidar el ovario que conserva.

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La comunicadora aseguró que esta experiencia le dejó una enseñanza sobre la importancia de priorizar la salud y no ignorar las señales de alerta del cuerpo.

Actualmente, avanza en su recuperación física acompañada por su familia y aferrada a su fe. Además, destacó el apoyo de una familiar que estuvo con ella durante este difícil proceso.

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¿Quién es Vilma Jay?

Vilma Jay es una periodista sanandresana que se dio a conocer por su trabajo como corresponsal de Noticias Caracol, donde cubrió acontecimientos informativos del archipiélago de San Andrés y de la región Caribe.

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Posteriormente, inició una nueva etapa profesional al vincularse al servicio diplomático de Colombia en Ciudad de México, como parte de su trabajo en el Consulado General de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.