Nuevo parte médico sobre Adriana Betancur en UCI: identifican fuerte bacteria

Una nueva noticia sobre la salud de Adriana Betancur se conoció durante la mañana de este viernes 13 de noviembre.

La presentadora y modelo, quien permanece hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo, en Bogotá, despertó y recuperó la consciencia, por lo que los médicos pudieron retirarle el tubo de intubación.

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Además, identificaron la bacteria que estaba provocando una infección en su organismo y comenzaron un tratamiento específico para combatirla.



La actualización fue compartida por Milena López, colega de Adriana, quien ha estado pendiente de su evolución y ha informado sobre las novedades a través de sus redes sociales.



Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el relacionado con el retiro del tubo de intubación, un procedimiento que se pudo realizar después de que la presentadora recuperara la consciencia.

"Le quitaron el tubo a Adri. Seguimos orando por tu recuperación", escribió Milena López al compartir la noticia.

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¿Por qué hospitalizaron de urgencia a Adriana Betancur?

La situación médica de la presentadora está relacionada con una peritonitis, una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre la pared interna del abdomen y algunos órganos abdominales.

Esta complicación estuvo asociada al catéter que utiliza para realizarse la diálisis peritoneal, procedimiento que necesita debido a sus antecedentes de enfermedad renal.

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La infección y las complicaciones que presentó hicieron necesaria su hospitalización de urgencia. Además, la acumulación de líquidos y la interrupción temporal de la diálisis comprometieron sus pulmones, por lo que requirió intubación y atención en cuidados intensivos.

El 11 de noviembre fue sometida a una intervención quirúrgica y, desde entonces, su evolución ha sido seguida de cerca por los profesionales de salud.

Adriana Betancur permanece hospitalizada en Bogotá y su hermano confirmó que está intubada. Familiares y amigos hicieron un llamado urgente para conseguir atención médica especializada.

La enfermedad renal que Adriana Betancur enfrenta desde hace años

Los problemas de salud de Adriana Betancur no comenzaron con esta hospitalización. La presentadora fue diagnosticada en 2011, cuando unos exámenes de rutina permitieron identificar que sus riñones tenían un funcionamiento muy limitado.

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Durante aproximadamente dos años recibió tratamiento por lupus, una enfermedad que posteriormente se descartó, pues se confirmó que no era la causa de sus problemas renales.

En 2014 recibió un trasplante de riñón que le permitió mejorar su calidad de vida durante varios años. Sin embargo, en 2019 su organismo rechazó el órgano trasplantado y tuvo que regresar a las sesiones de diálisis.

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Desde entonces, ha continuado con este procedimiento mientras espera una nueva oportunidad de trasplante.

La diálisis peritoneal se convirtió en parte de su rutina médica y requiere el uso de un catéter para realizar el intercambio de líquidos que permite eliminar sustancias de desecho del organismo.

Ahora, en medio de esta nueva complicación, Adriana permanece hospitalizada en Bogotá. La identificación de la bacteria, el inicio de un tratamiento específico y el retiro del tubo de intubación son las últimas novedades conocidas sobre su evolución.