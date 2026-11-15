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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Salen a la luz imágenes del funeral de Cata Fernández tras enfrentar una dura enfermedad

Salen a la luz imágenes del funeral de Cata Fernández tras enfrentar una dura enfermedad

En redes sociales se difundieron algunas imágenes del último adiós a la influencer, quien falleció tras luchar contra el cáncer.

Retrato de Cata Fernández sonriendo con flores tras enfrentar una dura enfermedad, recordada en las imágenes de su funeral.
Familiares y amigos despidieron a Cata Fernández en una emotiva ceremonia luego de su valiente lucha contra una dura enfermedad.
Foto: imagen tomada de @cataamatista
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

El pasado 12 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Fernández. La actriz y creadora de contenido murió a los 24 años, luego de enfrentar durante varios meses una enfermedad oncológica.

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Días después de conocerse la noticia, comenzaron a circular imágenes y grabaciones de la ceremonia de despedida organizada por sus seres queridos. El fallecimiento de la joven generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes recordaron su historia y acompañaron a sus familiares en este difícil momento.

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¿Cómo fueron las honras fúnebres de Cata Fernández?

A través de su cuenta de Instagram, el usuario miranda_19.4 compartió varios videos que muestran cómo fue la despedida de Cata Fernández. En las imágenes se observa que la ceremonia se realizó en un espacio privado, donde el féretro de la influenciadora estuvo rodeado de grandes arreglos florales.

Uno de los detalles más significativos de la jornada fue el código de vestimenta elegido para los asistentes. Los familiares y allegados debían vestir de blanco, como símbolo de homenaje a la memoria de la joven.

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Entre las publicaciones difundidas en redes sociales también llamó la atención un momento en el que sus seres queridos interpretaron en grupo una canción que tenía un significado especial para ella. Los asistentes rodearon el féretro mientras entonaban la pieza musical con la que solían identificar su personalidad.

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“Aquí teníamos que cantar la canción que más nos movía a todas y más a vos, porque la sacaste de la galaxia, enseñándonos que, a pesar de las dificultades, no era una opción dejar de perseguir los sueños, cantar y mucho mejor dejar de sonreír”, se lee en la publicación.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Cata Fernández?

Cata Fernández enfrentó un cáncer que, según la información compartida sobre su proceso médico, presentó metástasis. Su diagnóstico y las diferentes etapas del tratamiento fueron seguidos por usuarios de redes sociales, pues la joven compartía detalles de su proceso de recuperación.

La confirmación de su fallecimiento se conoció el jueves 12 de noviembre, mediante una publicación de Lilo Management, agencia que representaba a la artista.

Puedes leer: Así fue el emotivo último cumpleaños de Cata Fernández: "La fortuna de existir"

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En su mensaje de despedida, la compañía recordó a Catalina como una persona que conservaba sus sueños y encontraba motivos para transmitir alegría, incluso mientras atravesaba circunstancias difíciles. “Hoy nos duele profundamente su partida. Nos quedamos con su sensibilidad, su amor por el arte y esa inmensa voluntad de seguir soñando aun cuando la vida se volvió tan difícil”, expresó la agencia.

Cata Fernández: así fue su último cumpleaños antes de fallecer
Cata Fernández compartió fotografías de diferentes etapas de su vida para celebrar su último cumpleaños, dos meses antes de su fallecimiento.
/Foto: redes sociales

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¿Quién era Catalina Fernández Gómez y qué enfermedad padecía?

Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Fernández, era una actriz y creadora de contenido digital de 24 años, residente en Cali, Colombia.

La joven recibió su diagnóstico el 23 de marzo de 2023, después de someterse a varios estudios médicos que permitieron identificar una masa en su cerebro.

Imagen de referencia de Cata Fernández y el desgarrador mensaje de despedida de su exnovia Alix Escobar tras su partida
Imagen de referencia. Tras la partida de la actriz Cata Fernández, su exnovia y amiga Alix Escobar compartió una emotiva y desgarradora despedida en redes
Fotocollage creado por La Kalle; @cataamatista y @alixesco

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Inicialmente, los especialistas consideraron que se trataba de un tumor benigno y realizaron una intervención quirúrgica bajo esa sospecha. Sin embargo, los resultados posteriores confirmaron que la lesión era cancerígena.

Tras conocerse su fallecimiento, su expareja Alix Escobar también se pronunció en redes sociales y le dedicó unas palabras de despedida, sumándose a los mensajes de homenaje que recibió la joven luego de su muerte.

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