Wilfrido Vargas enfrenta una decisión judicial en República Dominicana por uno de los clásicos más recordados de su carrera: 'El baile del perrito'. El merenguero fue condenado a pagar 14 millones de pesos dominicanos por una disputa relacionada con la autoría del tema.

La suma equivale a más de 700 millones de pesos colombianos y debería entregarse al músico Juan Valdez Ybet, quien reclamó el reconocimiento de su participación en la creación de esta canción, lanzada en 1989.

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La decisión fue tomada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que determinó que el demandante participó activamente en la composición del tema y, por lo tanto, debía recibir una compensación económica por sus derechos de autor.



Aunque el músico solicitó inicialmente una indemnización de 100 millones de pesos dominicanos, el tribunal estableció un pago de 14 millones, es decir, el 14 % de la cantidad reclamada. La sentencia reconoce tanto afectaciones a su prestigio como perjuicios económicos derivados de la disputa.

¿Por qué Wilfrido Vargas fue condenado a pagar millones por 'El baile del perrito'?

La controversia giró alrededor del verdadero aporte de Juan Valdez Ybet en la creación del éxito musical. La defensa del demandado sostenía que el músico únicamente trabajó como arreglista del álbum 'Itinerario', pero la jueza concluyó que su participación creativa fue mucho más allá de esa función.

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La justicia determinó que Juan compuso la recordada parte B de la canción, en la que aparece el diálogo entre un padre y una joven. Por este motivo, el fallo estableció una compensación de 12 millones de pesos dominicanos por daños morales a su prestigio y otros dos millones por daños patrimoniales directos.

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La jueza Nidia Victoria Jorge Taveras también ordenó que el cantante y la empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. asumieran las gastos del proceso judicial. Cabe recordar que 'El baile del perrito' ya estuvo involucrado en otra disputa por derechos de autor con Winston Paulino.

¿Cuáles fueron las pruebas clave en el juicio por la autoría de la canción?

Uno de los elementos más importantes del proceso fue un antiguo casete digitalizado con grabaciones de las sesiones de estudio en las que participaron Wilfrido Vargas, Juan Valdez y Frantoni Santana. En el audio se escucha al cantante manifestar su inconformidad con "una melodía inicial" y solicitar una "nueva propuesta musical".

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La jueza también tuvo en cuenta los testimonios de reconocidos músicos como Alejandro Abrahán Martínez, Santiago Delgado y Ramón Orlando. Este último estimó que la contribución del demandante representaba aproximadamente el 70 % de la obra musical creada durante aquellas sesiones.

Otro elemento que llamó la atención fue el libro autobiográfico de Vargas, 'Me volviste loco, Wilfrido', publicado en 2018. La obra también sirvió como prueba porque menciona a Juan Valdez entre los creadores de la canción. Además, el tribunal desestimó el argumento de prescripción al considerar que los derechos reclamados son imprescriptibles.

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¿Qué dijo Wilfrido Vargas tras la denuncia?

Tras conocerse la decisión, el intérprete de merengue se pronunció mediante un comunicado en el que dejó clara su posición frente al proceso judicial y el reconocimiento de la trayectoria de su colega: "Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad".

Por su parte, el equipo legal del demandado anunció que apelará la sentencia ante la Corte encargada. Este recurso suspenderá temporalmente la ejecución del pago mientras los jueces revisan nuevamente el caso y los elementos probatorios presentados durante el proceso.

Entretanto, la resolución también ordena publicar el fallo judicial en un diario de circulación nacional. La disputa por 'El baile del perrito', uno de los temas más reconocidos del merengue, continúa ahora en una nueva instancia judicial.