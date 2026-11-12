Abogada de Epa Colombia revela qué podría pasar con la influencer: “En los próximos días”

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, atraviesa un momento decisivo en su situación judicial mientras permanece privada de la libertad en la cárcel de Ibagué.

Esto ocurre luego de que su abogada, Wendy Herrera, entregará nuevos detalles sobre las gestiones que adelanta para conseguir que la influencer acceda al beneficio de prisión domiciliaria. La jurista, quien recientemente asumió la representación legal de la creadora de contenido, explicó que trabaja en diferentes alternativas jurídicas para que Barrera pueda continuar cumpliendo su condena desde su casa y estar nuevamente junto a su hija.

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¿Por qué Epa Colombia podría pasar a tener casa por cárcel?

Wendy Herrera habló con varios medios de comunicación de la región Caribe y explicó que el objetivo principal de las actuaciones legales es conseguir que la empresaria abandone el centro penitenciario y pueda cumplir el resto de su condena en su domicilio.



“Te puedo decir que pronto va a estar con su hija en su casa”, mencionó la jurista en declaraciones al medio de comunicación Caribe Noticias. Sin embargo, también reconoció que el trámite no ha sido sencillo debido a las condiciones establecidas en la sentencia.

Además, señaló que una de las principales dificultades está relacionada con las restricciones contempladas en los pre acuerdos pactados durante etapas anteriores del proceso. Pese a ello, en diálogo con El Bolivarense, manifestó: “No ha sido fácil porque ella está enfrentando una condena bastante compleja que tiene ciertas limitaciones, pero para eso somos los abogados y estamos buscando alternativas para recuperar la libertad”.

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¿Cómo podría acceder Epa Colombia a la prisión domiciliaria?

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La solicitud presentada por la defensa de Epa Colombia no busca una libertad definitiva, sino acceder al beneficio de prisión domiciliaria, contemplado en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000.

Esta figura permite que algunas personas condenadas cumplan el resto de su pena en su domicilio, siempre que hayan cumplido la mitad de la condena y reúnan los requisitos establecidos por la ley.

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Cabe recordar que la condena impuesta a Epa Colombia fue de 63 meses de prisión, por lo que tendría que acreditar 31 meses y medio de cumplimiento de la pena para aspirar a esta medida. Hasta el momento, la empresaria registra aproximadamente 21 meses de reclusión efectiva.

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Sin embargo, a ese tiempo se pueden sumar las redenciones de pena obtenidas por actividades de trabajo y estudio dentro del centro penitenciario. Durante su permanencia en la cárcel La Picaleña de Ibagué, la creadora de contenido realizó actividades académicas y obtuvo una titulación en estudios de maquillaje. Con estos descuentos legales, el tiempo reconocido de cumplimiento superaría los 27 meses.

La SIC impuso una sanción a una de las empresas de Epa Colombia debido a un incumplimiento Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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Según lo manifestado por la propia empresaria, un juez de ejecución de penas le habría señalado la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria. No obstante, la decisión depende de que la autoridad judicial competente verifique el cumplimiento de todos los requisitos legales y apruebe la solicitud. Por ahora, no hay una fecha confirmada para conocer el resultado del trámite.

¿Por qué Epa Colombia terminó en la cárcel?

Cabe recordar que Epa Colombia cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión por los daños que ocasionó con un martillo en una estación de TransMilenio, en noviembre de 2019. La influencer grabó y difundió los hechos a través de sus redes sociales.

La justicia la encontró responsable de los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio público e instigación a delinquir con fines terroristas. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena y su permanencia en un centro penitenciario. En agosto de este año, la empresaria fue trasladada a la cárcel La Picaleña, en Ibagué.