¿Epa Colombia vuelve a su casa? Importante anuncio de su abogado sobre la condena

En una reciente entrevista concedida al programa El Klub de la emisora La Kalle, el reconocido abogado penalista Francisco Bernate Ochoa ofreció detalles sobre el estado del proceso y las posibilidades reales de que la empresaria Epa Colombia retorne a su hogar en los próximos meses.

Según explicó el jurista en la mesa de trabajo de La Kalle, el escenario para que Epa Colombia deje el centro de reclusión —donde señaló que estuvo ubicada en la Escuela de Caballería— es inminente una vez que alcance la mitad de la condena impuesta por la justicia.

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¿Cuándo podría Epa Colombia regresar a su casa a cumplir la condena?

Para entender los tiempos de este beneficio, debes saber que la norma contempla la posibilidad de que el juez otorgue el traslado al domicilio cuando la persona privada de la libertad cumpla el 50 % de la sanción fijada.



Bernate indicó que la empresaria fue capturada el 30 de enero de 2025 y que actualmente se encuentra muy cerca de llegar a ese umbral requerido por la ley.

Adicionalmente, el abogado detalló un factor clave que está acelerando este cómputo: la redención de pena a través de actividades internas.

Según relató en El Klub de La Kalle, Epa Colombia ha estado trabajando en la elaboración de pulseras, realizando artesanías y dictando talleres relacionados con peluquería para otras mujeres privadas de la libertad.

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Estas labores de trabajo y enseñanza le permiten descontar días de reclusión, lo que acorta el tiempo necesario para acceder a la medida.

Con base en estos cálculos y el tiempo redimido, el abogado penalista proyectó que el traslado a su residencia podría materializarse entre el mes de noviembre de este año y febrero del próximo año.

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Bernate enfatizó que para obtener esta medida el juez de ejecución de penas puede actuar por sí mismo, sin necesidad de trámites complejos, al verificar que se cumplen los requisitos legales.

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¿Qué condiciones y restricciones tendrá Epa Colombia al recibir la medida domiciliaria

?Es fundamental que comprendas que este eventual traslado no significa la libertad plena ni la absolución de los delitos por los cuales fue procesada.

Cabe recordar que el caso judicial involucró los delitos de daño en bien ajeno e instigación al terrorismo, siendo este último el cargo que impidió que inicialmente afrontara el proceso fuera de un centro de reclusión.

Bernate también mencionó que dentro del proceso se logró estructurar un acuerdo con la empresa TransMilenio el cual fue presentado ante la autoridad judicial.

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Si la autoridad competente le concede la detención en su residencia, Epa Colombia deberá cumplir de manera estricta las siguientes condiciones fijadas por la ley y la jurisprudencia:

Permanencia en su residencia: Deberá pagar la segunda mitad de la sanción en su domicilio, conviviendo con su esposa y su hija. Prohibición del uso de redes sociales: La medida domiciliaria mantendrá la restricción absoluta para utilizar plataformas digitales y redes sociales durante el cumplimiento de la pena.

De esta manera, el concepto emitido por su abogado en La Kalle deja claro que, si bien la empresaria no quedará libre de restricciones, el cumplimiento de los requisitos y la redención de pena por trabajo abren la puerta para que a finales de este año o comienzos del siguiente pueda continuar su sanción en el ámbito familiar.