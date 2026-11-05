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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mamá de Epa Colombia envía contundente mensaje a quienes "quisieron destruir" a su hija

Mamá de Epa Colombia envía contundente mensaje a quienes "quisieron destruir" a su hija

Martha Cecilia Rojas envió una firme advertencia a través de las redes para defender el emprendimiento de productos capilares de su hija Daneidy Barrera.

Martha Cecilia Rojas y Epa Colombia en fotografía de archivo tras el mensaje enviado en redes para defender el negocio de queratinas
Imagen de archivo de Epa Colombia y su mamá, Martha Cecilia Rojas, quien envió una firme advertencia en redes para defender la empresa de queratinas de su hija
Foto: @martha.c.rojas6
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Martha Cecilia Rojas, madre de Epa Colombia, llamó la atención en redes sociales tras publicar un contundente mensaje en Instagram, luego de las complicaciones legales que enfrenta su hija, la empresaria Daneidy Barrera Rojas.

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La publicación generó reacciones entre los internautas, quienes debatieron sobre la situación que enfrenta la influenciadora. En su pronunciamiento, la mujer defendió el emprendimiento de productos capilares que creó su hija y destacó los empleos que generó la marca antes de que la empresaria fuera recluida.

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La madre de la creadora de contenido no dudó en expresar su profunda fe religiosa frente a las acciones de terceros. Además, sostuvo firmemente que las decisiones que afectaron el emprendimiento de su hija tendrán repercusiones mediante la justicia divina.

¿Qué dijo la mamá de Epa Colombia sobre la justicia divina y su empresa?

Al referirse a los obstáculos de la marca, escribió: “Creando empresa para dar más empleo, que quisieron destruirla, pero ¿sabe? La justicia de Dios es perfecta y esa es la que se encargará de todo el mal hecho”. La frase causó revuelo entre sus seguidores.

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Puedes leer: El conmovedor mensaje de Karol Samantha sobre la posible salida de Epa Colombia

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Asimismo, añadió unas palabras que sembraron gran curiosidad en las redes: “Ya sabe a quién les caerá. Dios los continúe bendiciendo”. Aunque no mencionó nombres propios, el texto dejó en claro su rechazo a quienes buscaron perjudicarla.

La familiar reafirmó que el proyecto comercial de productos capilares nació para ofrecer oportunidades laborales a muchas personas. Por eso, confía en que las situaciones desfavorables que enfrentaron como familia hallarán respuesta en las decisiones celestiales.

Mensaje en redes sociales de la mamá de Epa Colombia respaldando a su hija tras los intentos de perjudicar su negocio de queratinas
A través de sus redes, Martha Cecilia Rojas advirtió que la justicia de Dios protegerá el emprendimiento de Epa Colombia frente a quienes buscaron afectarlo
Foto: @martha.c.rojas6

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¿Por qué Epa Colombia está en prisión y cuál es su situación judicial actual?

Daneidy Barrera Rojas fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por los daños que ocasionó en una estación de TransMilenio durante las manifestaciones de 2019 en Bogotá.

Actualmente, la creadora de contenido permanece recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba La Picaleña, en Ibagué. Su traslado desde la Escuela de Carabineros en Bogotá motivó reclamos de su madre, quien rechazó el cambio de penal en su momento.

En aquella ocasión, su madre manifestó: “Señor poderoso Rey, dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas. No es posible tanta maldad; toca corazones como el del Presidente, tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad. Ya lleva 19 meses...”.

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¿Qué opciones tiene Epa Colombia para obtener casa por cárcel?

La defensa jurídica de la influenciadora examina alternativas legales para modificar las condiciones de su detención. Entre las opciones que se estudian figura la prisión domiciliaria, aunque no existe una decisión oficial confirmada por las autoridades judiciales.

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La situación judicial de Epa Colombia también genera comentarios entre sus familiares y seguidores. Su pareja, Karol Samantha, con quien tiene una hija llamada Daphne Samara, de dos años, se refirió a la privación de la libertad de la empresaria y al acuerdo de reparación con TransMilenio, realizado en septiembre de 2026.

En medio de la incertidumbre, su pareja expresó su fe con un mensaje: “Dios es bueno todo el tiempo. Y aunque a veces no entendamos lo que está pasando, seguimos confiando en Él”. Por su parte, Yina Calderón visitó a Daneidy en La Picaleña y contó que la encontró de buen ánimo, aunque con bajo peso y sin beneficios especiales.

Video que puedes ver: Polémica por estricta forma en la que Epa Colombia es trasladada

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