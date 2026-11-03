Yina Calderón impacta a más de uno tras lucir su figura sin ningún filtro; así luce

Yina Calderón volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por cuenta de unas fotografías y videos que compartió durante sus vacaciones en Coveñas. La empresaria mostró sus curvas en traje de baño mientras disfrutaba de una piscina.

La publicación, realizada a través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores, no pasó desapercibida. En las imágenes se le puede ver luciendo un vestido de baño, dejando ver su figura, sus tatuajes y compartiendo algunos momentos de su estadía.

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El contenido rápidamente encendió las redes sociales y llegó a diferentes páginas dedicadas a compartir noticias de entretenimiento y chismes de la farándula. Allí, varios internautas comentaron las fotografías de la creadora de contenido, quien suele protagonizar distintas polémicas.



Aunque sus publicaciones habitualmente generan opiniones divididas, esta vez las reacciones estuvieron relacionadas principalmente con su apariencia física. Algunos usuarios hicieron comentarios sobre los cambios que refleja su cuerpo a lo largo de los últimos años.

¿Qué se sabe de las cirugías estéticas de Yina Calderón?

La apariencia de la empresaria de fajas también fue tema de conversación por los diferentes procedimientos estéticos a los que se ha sometido. La influenciadora no mantiene este asunto en secreto y, en distintas oportunidades, habló abiertamente sobre las intervenciones que le realizaron.

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Entre los cambios que se le atribuyen están algunos procedimientos en el rostro, relacionados con el mentón, los pómulos y la nariz. Asimismo, recurrió a intervenciones para modificar su figura, un tema que es de interés entre sus seguidores.

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En cuanto a su cuerpo, también se conocen los implantes mamarios y los biopolímeros en los glúteos. Este último procedimiento es especialmente complejo para la empresaria, quien contó en diferentes ocasiones que se sometió a varias intervenciones para intentar retirarlos.

La influenciadora también se refirió anteriormente a las secuelas que le dejó este procedimiento, por lo que el tema vuelve a generar comentarios entre sus seguidores cada vez que comparte fotografías en las que muestra su figura.

🔵 La #dj y #empresaria #YinaCalderón se encuentra disfrutando el puente festivo en #Coveñas, #Sucre https://t.co/ZSVNP9b9Bp — korraleja.co ® | Noticias Sincelejo (@Korraleja) November 2, 2026

¿Qué dijeron los internautas sobre las fotos de Yina Calderón?

Como suele suceder con las publicaciones de la empresaria, las imágenes no tardaron en generar comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios se fijaron en su apariencia, otros aprovecharon el contenido para recordar las intervenciones estéticas a las que se sometió anteriormente.

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Entre las reacciones que circularon en redes sociales se encontraron mensajes como: "Menos mal nos informaron para no ir x allá"; "El mensaje es claro. Sepan con quien hacerse una cirugía", en referencia a los procedimientos estéticos.

También hubo comentarios críticos sobre los cambios en su cuerpo: "Cuantas cirugías tiene y cada vez está peor!!", escribió un usuario, mientras otro manifestó: "Tiene las nalgas deformes, o es mi percepción".

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Video que puedes ver: Yina Calderón sorprende con su nuevo look