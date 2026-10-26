Yina Calderón lanza fuertes críticas contra Isabella Ladera tras premios Billboard 2026

Yina Calderón encendió las redes sociales tras encontrarse cara a cara con Isabella Ladera durante la alfombra azul de los Premios Billboard 2026 en Miami, donde la empresaria colombiana opinó sin filtros sobre el vestuario y la apariencia física de la influencer venezolana, quien recientemente se convirtió en mamá por segunda vez.

El encuentro generó un intenso diálogo entre los internautas, pues la empresaria de fajas cuestionó la elección de ropa de Ladera y se refirió a los cambios en su figura después del embarazo, unas declaraciones que provocaron rechazo entre quienes consideran que el cuerpo de una mujer no debería convertirse en motivo de críticas públicas.

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¿Qué le dijo Yina Calderón a Isabella Ladera en los Billboard 2026?

La empresaria de fajas no pasó inadvertida en la ceremonia celebrada el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, pues llegó con un extravagante vestido negro de capas y pliegues que simulaban plumas, además de un sombrero y cuervos que representaban a sus excompañeros.

Sin embargo, su conversación sobre Isabella Ladera terminó llamando la atención por los comentarios que hizo sobre su imagen, ya que consideró que el vestido elegido por la creadora de contenido no favorecía su silueta y relacionó su apariencia física con los cambios que experimentó durante el embarazo.

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Durante el video compartido en sus redes sociales, Yina Calderón se refirió a los cambios físicos de la modelo tras su embarazo y afirmó que: “Isabella Ladera, la verdad, o sea, ella quedó gordita por su embarazo, lo cual es totalmente normal, pero el vestido no le ayudaba”. Sus palabras se viralizaron y provocaron múltiples reacciones entre los internautas.

La empresaria también comentó sobre el busto de la venezolana y aseguró que: “Yo la estuve observando y los s.... los tiene grandes y caídos” SIC. Con esta frase, continuó sus críticas a la elección del vestido que lució durante la ceremonia musical.

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¿Cómo reaccionaron los internautas a las palabras de Yina Calderón?

Las opiniones de la empresaria desataron críticas entre usuarios de redes sociales, varios de los cuales cuestionaron que se refiriera de esa manera a la figura de otra mujer, especialmente durante una etapa de recuperación posterior al embarazo.

Entre los comentarios que circularon destacó una postura que varios internautas compartieron: “del cuerpo de los otros no se habla”, una frase que resumió el desacuerdo de quienes rechazaron las observaciones de la empresaria sobre la apariencia física de la modelo.

Ella también cuestionó los atuendos de otros artistas presentes en los Billboard 2026, entre ellos Mike Bahía, Becky G y Rosalía, por lo que su paso por la alfombra azul estuvo marcado por sus opiniones directas sobre la moda de las celebridades.

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¿Qué relación tienen las críticas con los cambios físicos de Isabella Ladera?

Las declaraciones de la empresaria se conocieron en medio de una etapa en la que Isabella ha hablado de manera abierta sobre las transformaciones de su cuerpo tras convertirse en mamá de Koa, su segundo hijo junto a su pareja, Hugo García.

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A través de sus redes sociales, la influencer reveló que contempla someterse a una reducción de busto cuando termine la lactancia materna, pues el aumento de volumen en esa parte de su cuerpo le ha generado inquietudes y todavía evalúa qué decisión tomar frente a una posible intervención estética.

Tras comparar imágenes de su figura antes y después del embarazo, la influencer reconoció que algunas prendas ya no le resultan tan cómodas; no obstante, aclaró que esta etapa no significa que rechace su cuerpo, sino que está aprendiendo a adaptarse a los cambios.

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