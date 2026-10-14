Isabella Ladera se sometería a cirugía estética tras terminar lactancia: "Es demasiado"

Isabella Ladera reveló que contempla someterse a una cirugía estética después de terminar la lactancia materna de su segundo hijo. La creadora de contenido venezolana compartió en sus redes sociales los cambios que notó en su cuerpo tras el embarazo y reconoció que el aumento de su busto le genera inquietudes.

La influencer atraviesa esta etapa luego del nacimiento de Koa, su segundo hijo junto a su pareja, Hugo García. Desde entonces, también comparte con sus seguidores detalles de su recuperación después del parto, la lactancia y su regreso progresivo al ejercicio físico.

Publicidad

Puedes leer: Isabella Ladera sorprende al mostrar su cuerpazo tras dos meses de embarazo



¿Isabella Ladera contempla operarse tras su segundo embarazo?

A través de sus historias de Instagram, Isabella publicó varias imágenes en las que comparó su figura antes y después del embarazo. Las fotografías le permitieron mostrar los cambios que experimentó durante esta etapa, especialmente en el tamaño de sus senos.

Al observar las diferencias, la creadora de contenido expresó una inquietud que, según contó, se pregunta con frecuencia: “¿Y si me quito el busto? Pregunta que me hago a diario”, manifestó al referirse a la posibilidad de someterse a una intervención estética.

Puedes leer: Isabella Ladera enfrenta inseguridades con su cuerpo: “No me gusta cómo me queda”

La venezolana también reaccionó con humor al notar el aumento de volumen en esta parte de su cuerpo: “Esto es demasiado, jajaja, al terminar de lactar tomo la decisión”, comentario que acompaño una de las imágenes en redes sociales, donde dejó claro que todavía no define si pasará por el quirófano.

Publicidad

Aunque la posibilidad de una cirugía está sobre la mesa, ella no contempla realizarla de inmediato. La influencer primero quiere completar la etapa de lactancia de su bebé y, después, evaluar si finalmente se somete a una reducción de busto.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre los cambios en su cuerpo?

Publicidad

Los cambios físicos después del embarazo también llevaron a la creadora de contenido a hablar sobre las inseguridades que experimenta. En diferentes ocasiones, reconoció que no siempre se siente cómoda con su figura, especialmente al momento de usar algunas prendas.

“Ahorita no me hallo en absoluto en un traje de baño, por más que yo amaba estar en traje de baño para hacer todo”, confesó anteriormente al referirse a cómo se siente con su cuerpo durante el posparto.

Pese a estas incomodidades, también explicó que procura darle prioridad al tiempo que comparte con sus hijos. Para ella, los recuerdos que construyan juntos tienen más importancia que la apariencia física de su mamá.

La influencer muestra esta etapa con naturalidad, mientras se adapta a los cambios de su figura y a las nuevas rutinas que implica la llegada de Koa. Por ahora, la reducción de busto sigue siendo una posibilidad que evaluará cuando termine de amamantar a su bebé.

A través de sus historias, Isabella Ladera compartió fotos de su busto y confesó que decidirá si se somete a cirugía cuando termine de lactar. Foto: @isabella.ladera

Publicidad

¿Cuándo tomaría la decisión de someterse a una cirugía?

Isabella Ladera fue clara al señalar que esperará hasta el final de la lactancia para decidir si se realiza el procedimiento. Por el momento, no cuenta con una fecha para la intervención ni confirmó que definitivamente vaya a operarse.

Publicidad

Además, la creadora de contenido aclaró que sus comentarios sobre su figura no significan que sienta rechazo hacia sí misma: “No me odio, no me siento mal, simplemente estoy abrazando el proceso”.

Video que puedes ver: Isabella Ladera causa polémica tras sus publicaciones tras dar a luz