Varios aspectos serán fundamentales para esclarecer qué ocurrió con Gabriel Cárdenas, el estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes que fue encontrado sin vida en inmediaciones del Salto del Tequendama, después de permanecer cuatro días desaparecido.

Medicina Legal deberá establecer su identidad, la causa y manera de la muerte, el tiempo aproximado del fallecimiento y si había consumido alguna sustancia.

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El caso del joven becado, que cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en Bogotá, ha generado múltiples interrogantes desde que su familia perdió contacto con él el jueves 19 de noviembre. Su búsqueda terminó el lunes 23, cuando organismos de emergencia recuperaron un cuerpo a unos 100 metros de profundidad en el sector del Salto del Tequendama.



Aunque en el lugar encontraron una maleta con documentos personales y evaluaciones académicas que tenían el nombre de Gabriel, todavía es necesario completar los procedimientos científicos para confirmar su identidad y determinar las circunstancias de su fallecimiento.



Entre tanto, las autoridades avanzan en la reconstrucción de sus últimos movimientos, mientras en redes sociales han comenzado a circular versiones sobre posibles dificultades que habría enfrentado durante su vida universitaria.

Entre ellas están los rumores sobre la sobrecarga académica que habría enfrentado Gabriel en Los Andes, así como versiones sobre un supuesto caso de bullying, situaciones que no han sido confirmadas oficialmente.

Autoridades y organismos de socorro adelantaron durante cuatro días la búsqueda de Gabriel Alberto Cárdenas Morales tras perderse su rastro en Bogotá. Foto: Archivo / Redes sociales.

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Los cinco hallazgos que Medicina Legal debe verificar en el caso de Gabriel Cárdenas

El cuerpo recuperado en el Salto del Tequendama fue entregado al CTI de la Fiscalía y trasladado a Medicina Legal. Allí deberán realizarse los estudios correspondientes para responder preguntas que siguen abiertas alrededor del caso.

1. Confirmar que el cuerpo corresponde a Gabriel Cárdenas

Aunque las pertenencias encontradas en el lugar tenían documentos y evaluaciones con el nombre del estudiante, la identificación debe realizarse mediante procedimientos científicos. Para ello, los especialistas pueden utilizar métodos como el análisis de huellas dactilares, el cotejo odontológico o las pruebas de ADN, dependiendo de las condiciones del cuerpo.

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Este procedimiento permitirá establecer de manera fehaciente si la persona recuperada en el Salto del Tequendama es Gabriel Alberto Cárdenas Morales.

2. Establecer cuál fue la causa de su muerte

Otro de los puntos centrales será determinar qué produjo el fallecimiento del estudiante. La necropsia permitirá examinar las lesiones y establecer si existen traumatismos compatibles con una caída desde una altura considerable o si se identifican otros mecanismos que expliquen lo sucedido.

Los especialistas deberán analizar la naturaleza, ubicación y características de las lesiones para establecer cuál fue el mecanismo que produjo la muerte.

Este resultado será importante para contrastar los hallazgos del cuerpo con las circunstancias del lugar donde fue recuperado.

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3. Determinar cómo ocurrió el fallecimiento

Además de conocer la causa, Medicina Legal deberá establecer la manera de la muerte, es decir, si los hallazgos son compatibles con un accidente, una muerte autoinfligida o la intervención de terceras personas.

Para llegar a esta determinación, los especialistas pueden estudiar posibles lesiones de defensa, señales de sujeción, traumatismos anteriores al evento y otros indicios que permitan interpretar lo ocurrido.

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Es importante señalar que la manera de la muerte no se establece únicamente por la ubicación en la que aparece un cuerpo. Los resultados forenses deben analizarse junto con las pruebas recopiladas por la Fiscalía.

4. Establecer cuándo habría fallecido Gabriel

Gabriel fue reportado como desaparecido el jueves 19 de noviembre, pero su cuerpo fue recuperado cuatro días después.

Por esta razón, otro de los aspectos que deberán examinar los especialistas es el intervalo post mortem, que corresponde al tiempo aproximado transcurrido entre el fallecimiento y el examen del cuerpo.

Este cálculo podría ayudar a establecer si murió el mismo día en que desapareció o si el fallecimiento ocurrió posteriormente.

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La información también deberá contrastarse con las grabaciones de seguridad y los registros que permitan reconstruir sus últimos desplazamientos.

5. Verificar si había consumido alguna sustancia

Los análisis toxicológicos también hacen parte de los procedimientos que pueden aportar información al caso. Mediante estas pruebas se busca establecer si había presencia de alcohol, medicamentos u otras sustancias en el organismo de Gabriel.

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Entre los elementos que podrían analizarse, dependiendo de las pruebas ordenadas, están las sustancias psicoactivas y la escopolamina.

Por ahora, no hay información confirmada que permita afirmar que el estudiante hubiera consumido alguna de estas sustancias. Los resultados de laboratorio serán los encargados de confirmar o descartar su presencia.

Las pruebas forenses deberán complementarse con la reconstrucción de las últimas horas del joven. Uno de los elementos que ha llamado la atención es el último mensaje que Gabriel Cárdenas le envió a su mamá antes de desaparecer, una comunicación en la que le contó que estaba cerca de las residencias universitarias Barichara y que ya había llegado.

El jueves 19 de noviembre, el estudiante salió de su vivienda en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, con destino a la Universidad de los Andes. Al darse cuenta de que iba tarde, le escribió a su mamá, Viviana Morales, para contarle que solicitaría una motocicleta mediante una aplicación de transporte.

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A las 8:10 de la mañana volvió a comunicarse con ella. Sin embargo, los controles de acceso de la universidad permitieron establecer que Gabriel nunca ingresó al campus. Aunque se registró el pago del servicio de transporte, su teléfono dejó de responder horas después.

Otro elemento importante para reconstruir su recorrido es el video de Gabriel Cárdenas caminando solo cerca del Salto del Tequendama, una grabación de seguridad divulgada por los Bomberos de Cundinamarca.

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En las imágenes aparece un joven caminando por la berma de una vía rural en inmediaciones del Salto del Tequendama. La vestimenta coincidía con la descripción entregada por sus familiares durante la búsqueda: una chaqueta negra, pantalón azul petróleo y un morral negro.

Una cámara de seguridad habría captado a Gabriel Cárdenas caminando por los alrededores del Salto del Tequendama el mismo día de su desaparición. /Foto: redes sociales

Este registro cobró importancia después del hallazgo del cuerpo, pues podría ayudar a reconstruir el recorrido que habría realizado el estudiante antes de ser encontrado. La grabación también deberá contrastarse con otros registros de seguridad, información de desplazamientos y elementos recopilados por las autoridades.

Mientras se conocen nuevos detalles, también han surgido versiones sobre un supuesto caso de bullying que habría enfrentado Gabriel en la Universidad de los Andes, comentarios que han generado preguntas sobre su vida universitaria y que circulan principalmente en redes sociales.

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A estas versiones se suman los comentarios sobre una posible sobrecarga académica durante sus estudios de Ingeniería de Sistemas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que el joven hubiera sido víctima de intimidaciones o que las exigencias académicas estuvieran relacionadas con su desaparición o fallecimiento.

Cualquier posible dificultad académica o personal deberá ser examinada con información verificable y no solamente a partir de comentarios publicados en redes sociales. Las autoridades también deberán establecer si existen testimonios, comunicaciones u otros elementos que permitan conocer cómo transcurrían los días del estudiante antes de desaparecer.