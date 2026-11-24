El fallecimiento de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, el estudiante becado de 17 años de la Universidad de los Andes cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el Salto del Tequendama, sigue generando conmoción en Bogotá.

Mientras la Fiscalía avanza en la reconstrucción de los hechos, en redes sociales han surgido múltiples especulaciones sobre los motivos de su partida, incluyendo supuestas presiones universitarias.

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Para aclarar el panorama, analizamos la cronología verificada de lo ocurrido durante los cuatro días de búsqueda y lo que realmente han confirmado las autoridades y su familia frente a los rumores de sobrecarga académica.



El inicio de la búsqueda y los últimos rastros en Bogotá

Todo comenzó la mañana del jueves 19 de noviembre, cuando el joven salió de su vivienda en el barrio Villa Alsacia, localidad de Kennedy, rumbo a sus clases de Ingeniería de Sistemas.



A las 8:10 a. m., antes de perderse su rastro, se registró el último mensaje que le envió a su mamá, en el cual le avisaba que iba retrasado y que ya se encontraba cerca del sector de las residencias universitarias.

Sin embargo, los controles de acceso confirmaron que nunca ingresó al campus. Al revisar sus movimientos financieros, los investigadores rastrearon el cobro del servicio de transporte por aplicación por un valor de 10.200 pesos, una pista clave para establecer su desplazamiento inicial hacia el centro de la capital.

Durante el fin de semana, testigos afirmaron haberlo visto desorientado en sectores como Paloquemado y Puente Aranda. Posteriormente, las autoridades obtuvieron una grabación determinante en Cundinamarca: el último video donde se le ve caminando solo por la berma de la vía rural que conduce hacia el municipio de Soacha.

Una cámara de seguridad habría captado a Gabriel Cárdenas caminando por los alrededores del Salto del Tequendama el mismo día de su desaparición. /Foto: redes sociales

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El hallazgo y la verdad sobre la sobrecarga académica

Tras cuatro días de rastreo ininterrumpido, organismos de socorro recuperaron su cuerpo el lunes 23 de noviembre a unos 100 metros de profundidad en el despeñadero del Salto del Tequendama.

En el lugar de los hechos se conoció el detalle exacto con el que identificaron su cuerpo, correspondiente a sus prendas de vestir y a las evaluaciones académicas marcadas con su nombre que llevaba dentro de su morral.

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Tras confirmarse la noticia, decenas de usuarios en plataformas digitales comenzaron a señalar una supuesta sobrecarga académica o casos de acoso dentro de la institución como detonantes de la tragedia. No obstante, ni su madre, Viviana Morales, ni sus allegados han presentado denuncias ni han respaldado estas versiones.

Gabriel era un estudiante sobresaliente, beneficiario de una beca por su alto rendimiento en las pruebas Saber 11.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación mantiene la hipótesis preliminar de que no hubo intervención de terceros, mientras Medicina Legal finaliza los estudios forenses para esclarecer por completo este doloroso caso.

Gabriel Cárdenas, estudiante de la Universidad de los Andes; las autoridades siguen las pistas, incluido un movimiento bancario por un servicio de transporte Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Bomberos de Cundinamarca

¿Qué dijo la Universidad de los Andes sobre la muerte de Gabriel Cárdenas?

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Hasta el momento, la Universidad de los Andes no ha emitido un pronunciamiento público oficial en sus canales masivos sobre el hallazgo sin vida del joven, manteniendo el manejo de la situación de forma directa y privada con sus familiares.

No obstante, durante los días de búsqueda la institución confirmó que el estudiante nunca registró ingresó al campus el jueves 19 de noviembre y entregó a la Fiscalía las grabaciones de sus cámaras de seguridad perimetrales para apoyar la investigación.

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Quien sí se manifestó públicamente fue la Agencia Atenea, entidad distrital que le otorgó la beca del programa Jóvenes a la E, lamentando su partida con un mensaje de condolencias: "Hoy despedimos con profundo dolor a Gabriel Cárdenas. Su partida nos duele como comunidad. Abrazamos a su familia, a sus amigos y a sus compañeros en este momento tan difícil".

