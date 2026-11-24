Después de cuatro días de haber sido reportada su desaparición en Bogotá el cuerpo sin vida de Gabriel Cárdenas Morales, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes, fue encontrado este lunes 23 de noviembre en la parte baja del Salto del Tequendama, durante un operativo adelantado por los Bomberos de Cundinamarca.

Las autoridades conocieron que el joven era beneficiario de una beca académica y residía en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy. Asimismo, se estableció que su último contacto fue con su mamá, a quien le comentó que se encontraba cerca de la universidad.

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¿Cómo pudieron identificar el cuerpo de Gabriel Cárdenas?

De manera preliminar, se conoció que uno de los elementos que permitió orientar la identificación del joven fue que llevaba consigo sus documentos personales cuando los organismos de socorro encontraron su cuerpo en el Salto del Tequendama.



Por otro lado, las autoridades obtuvieron grabaciones de una cámara de seguridad en las que se observa a un joven caminando solo por la vía el mismo 19 de noviembre. Su vestimenta coincidía con la descripción entregada por sus familiares al momento de reportar su desaparición.

Una cámara de seguridad habría captado a Gabriel Cárdenas caminando por los alrededores del Salto del Tequendama el mismo día de su desaparición. /Foto: redes sociales

A pesar de estos indicios, los procedimientos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son fundamentales para establecer oficialmente la identidad y determinar las causas del fallecimiento.

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El pago que hizo Gabriel Cárdenas el mismo día de su desaparición

Una vez se reportó su desaparición, la familia y los investigadores conocieron que el joven de 17 años había registrado un pago de $10.200. Según la información entregada por sus familiares, este monto correspondería al servicio de transporte en motocicleta que habría solicitado para desplazarse hacia la institución educativa.

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Este movimiento bancario se convirtió en un elemento de interés para la investigación, pues habría permitido establecer una ventana de tiempo sobre los últimos movimientos del estudiante y orientar las indagaciones acerca del recorrido que realizó antes de perder contacto con su familia.

Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes, fue encontrado sin vida este lunes 23 de noviembre en el Salto del Tequendama. /Foto: redes sociales

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de sus últimos movimientos, Gabriel salió de su casa y solicitó un servicio de transporte en motocicleta mediante una aplicación móvil. Durante la mañana del 19 de noviembre se comunicó con su mamá para decirle que estaba cerca del sector universitario y que iba tarde para sus clases.

Sin embargo, Viviana Morales, madre del joven, contó a medios de comunicación que, al consultar los registros de acceso de la Universidad de los Andes, le informaron que Gabriel nunca había ingresado a las instalaciones.

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Posteriormente, se conoció que, cerca de las 3:00 p. m. de ese mismo día, el joven dejó de recibir mensajes en su teléfono celular, situación que aumentó la preocupación de sus familiares.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre la muerte de Gabriel Cárdenas?

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La Secretaría de Seguridad y la Policía mantienen entre sus líneas de investigación la hipótesis de que no habría existido intervención de terceras personas. Asimismo, se analiza la posibilidad de que el joven se hubiera causado daño a sí mismo, teniendo en cuenta los registros de las cámaras de seguridad que lo muestran desplazándose sin compañía por las inmediaciones del lugar.

No obstante, las circunstancias de su muerte deberán establecerse a partir de los procedimientos técnicos y los resultados de las investigaciones correspondientes.