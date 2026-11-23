El próximo 2 de agosto de 2027 ocurrirá uno de los espectáculos astronómicos más largos del siglo XXI, pero los habitantes de Colombia no podrán verlo ni siquiera de forma parcial. De acuerdo con los cálculos de la NASA, la trayectoria de este eclipse solar total pasará muy lejos de América Latina, dejando por fuera al territorio nacional.

El evento comenzará sobre el océano Atlántico y avanzará por el sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio.

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Países como España, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto y Arabia Saudita estarán en la ruta privilegiada. Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención de los fanáticos del cine y en redes sociales es el desierto de Túnez, lugar exacto donde se grabaron varias escenas de la famosa saga Star Wars.



Según los registros del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, la fase en la que la Luna tapa por completo al Sol durará aproximadamente seis minutos y 23 segundos.



Esta marca lo posiciona como el segundo eclipse solar total más extenso del siglo XXI. Durante esos minutos, el cielo tomará un tono parecido al del crepúsculo, bajarán las temperaturas de manera temporal y será posible detallar la corona solar, que es la capa más externa de la atmósfera del Sol.

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¿Por qué los científicos esperan tanto este fenómeno?

Para los astrónomos e investigadores, este evento va mucho más allá de una buena foto para subir a redes sociales.

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Ocultar el disco solar permite estudiar de frente la corona del Sol, una zona que alcanza millones de grados de temperatura y que normalmente es imposible de detallar por el brillo intenso.

Observar estas estructuras magnéticas, el viento solar y las eyecciones de masa coronal resulta clave para entender el clima espacial. Estos fenómenos pueden alterar directamente las comunicaciones, los sistemas de navegación, los satélites y las redes eléctricas en la Tierra.

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En esta misma línea trabaja la Agencia Espacial Europea (ESA) con su misión Proba-3, lanzada en diciembre de 2024. Este proyecto utiliza dos satélites que vuelan de forma coordinada para fabricar eclipses solares artificiales en el espacio. En junio de 2025, la ESA compartió las primeras imágenes científicas de esta tecnología, la cual facilita analizar la corona solar durante mucho más tiempo que un eclipse natural.

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Mientras ciudades como Leticia disfrutarán de un eclipse anular en enero de 2028, en Bogotá el fenómeno será parcial y no se verá un eclipse solar total sino hasta el año 2186. /Foto: IA

¿Cuándo le toca el turno a Colombia?

Aunque en agosto de 2027 tocará seguir la transmisión desde lejos, Colombia tendrá su propia cita astronómica pocos meses después.

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El 26 de enero de 2028 pasará por Sudamérica un eclipse solar anular. Este tipo de evento sucede cuando la Luna está a una distancia en la que no alcanza a tapar todo el Sol, formando alrededor de su silueta un borde brillante conocido como "anillo de fuego".

Los datos de visibilidad publicados por Time and Date señalan que este "anillo de fuego" se apreciará directamente en varias zonas de Colombia, destacando la región amazónica y ciudades como Leticia. Por su parte, en Bogotá el espectáculo se percibirá como un eclipse parcial, variando sus horarios y apariencia según la ubicación de cada ciudad.

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La larga espera de Bogotá por un eclipse total

Si lo que buscas es ver cómo el día se hace noche por completo desde la capital colombiana, habrá que armarse de mucha paciencia. La visibilidad de un eclipse total depende de la ruta exacta que traza la sombra lunar sobre el planeta.

Para el caso específico de Bogotá, los cálculos astronómicos de Time and Date indican que el próximo eclipse solar total visible ocurrirá el 16 de julio de 2186, es decir, hasta el siguiente siglo. Por esta razón, los expertos recomiendan estar muy pendientes de los eventos parciales y anulares que sí cruzarán por el país en los próximos años.