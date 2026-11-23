Un juez especializado de Cúcuta dictó condenas de entre 30 y 50 años de prisión contra cuatro integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de bebés recién nacidos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, la organización buscaba a madres en situación de vulnerabilidad, en su mayoría ciudadanas venezolanas, para entregar a sus hijos a cambio de dinero y trasladarlos a Ecuador utilizando documentos falsos.

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¿Cómo operaba la red criminal que compraba bebés en Cúcuta?

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, se logró establecer que la estructura criminal entregó irregularmente a dos bebés entre febrero de 2020 y abril de 2021.

De igual forma, se conoció que, para sacar a los recién nacidos del país, la organización utilizaba registros civiles alterados, en los que inscribía a personas sin vínculos biológicos con los menores como si fueran sus padres.

La investigación también identificó las funciones que cumplía cada integrante de la red. Hernando Gómez Becerra se encargaba de coordinar la búsqueda de mujeres gestantes y madres en la zona fronteriza, mientras que Valeria Alejandra Pérez Herrera aportaba los recursos económicos y organizaba la salida de los niños del país.

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El primer caso ocurrió en febrero de 2020, cuando nació un bebé en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. El recién nacido fue inscrito falsamente como hijo de Gómez Becerra y Pérez Herrera mediante un documento expedido por Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, quien se desempeñaba como registrador municipal de Silos, Norte de Santander.

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A cambio de dinero, una red conseguía recién nacidos y utilizaba registros civiles y documentos falsos para sacarlos de Colombia hacia Ecuador. La Fiscalía acreditó la entrega irregular de dos bebés y obtuvo pruebas para poner en evidencia el entramado ilegal, del que hizo parte un exregistrador municipal en Norte de Santander. En ese sentido, cuatro de los involucrados fueron condenados a penas de hasta 50 años de prisión. Información completa aquí: https://t.co/P9Ex10SiP4 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 23, 2026

Con ese registro civil se adelantó el procedimiento que permitió sacar al bebé del país el 10 de marzo de 2020, cuando apenas tenía dos semanas de nacido.

Por otro lado, el segundo caso se registró después de un parto ocurrido el 29 de marzo de 2021. En esta ocasión, la madre del recién nacido permaneció cerca de un mes en una residencia de la organización, donde finalmente entregó a su bebé a cambio de dinero.

¿Qué condenas recibieron los responsables de esta red?

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Tras evaluar el material probatorio, el juzgado especializado de Cúcuta impuso las siguientes condenas contra los cuatro integrantes de la organización:

Valeria Alejandra Pérez Herrera : 50 años de prisión por el delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes, en concurso con concierto para delinquir agravado.

: 50 años de prisión por el delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes, en concurso con concierto para delinquir agravado. Hernando Gómez Becerra: 48 años y dos meses de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes.

48 años y dos meses de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes. Una madre vinculada a los hechos: 40 años de prisión.

40 años de prisión. Fredy Alberto Ramírez Rodríguez: 30 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado.



¿Qué pasará con los recién nacidos?

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En la decisión judicial, el despacho ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Cancillería de Colombia y a Interpol Colombia adelantar labores coordinadas para ubicar al menor trasladado y verificar sus condiciones de vida.

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Asimismo, la sentencia dispone que, en caso de concretarse el retorno del menor al país, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá expedir la documentación oficial correspondiente y anular el registro fraudulento que tenía.