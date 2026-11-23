Carolina Corzo, viuda de Jefferson, quien se desempeñaba como mánager del cantante de música popular Yeison Jiménez, habló sobre la compleja situación que enfrenta 10 meses después de la muerte de su pareja. Ambos fallecieron en el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.

En una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, la mujer entregó detalles sobre las dificultades económicas que han surgido tras el fallecimiento de Jefferson y reveló que también ha recibido mensajes intimidatorios.

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¿Qué dijo la viuda del mánager de Yeison Jiménez?

Carolina Corzo comentó que, tras la muerte de Jefferson, quien era el principal sostén económico del hogar, comenzaron a salir a la luz diferentes deudas y negocios que habían quedado inconclusos.

De igual forma, explicó que, pese a sus intentos de llegar a acuerdos para recuperar el patrimonio familiar, algunos deudores estarían evadiendo sus obligaciones. Según su relato, la situación llegó al punto de que uno de ellos se niega a pagar una deuda, pese a que existe un título valor que respaldaría el compromiso económico.

"Hay un personaje en particular que yo no entiendo y estoy sorprendida de todo lo que ha hecho. Empieza a darme a entender que me va a pagar como él quiere, de la forma en que quiere", mencionó.

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Además, la viuda del mánager de Yeison Jiménez aclaró que no está reclamando un dinero que no les corresponda, sino una obligación económica que, según explicó, está respaldada por un documento. "Incluso hay una letra como para que diga que eso no es así", destacó durante la entrevista.

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Por otro lado, señaló que el presunto deudor no solo habría rechazado los acuerdos de pago, sino que también la habría acusado de amenazarlo. Según su versión, esta persona incluso habría realizado publicaciones en redes sociales utilizando la imagen de su difunto esposo.

¿Qué más comentó Carolina Corzo sobre esta situación?

El conflicto tomó otro matiz cuando Carolina Corzo aseguró que comenzó a recibir mensajes de texto anónimos con contenido intimidatorio. Según contó, las comunicaciones incluían insultos y referencias a varios integrantes de su familia.

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"Me llega un mensaje de un número desconocido, el mensaje empieza de una manera muy fuerte, hablándome groserías, diciéndome cosas terribles, mencionando a Jefferson, a mi hijo, a mi mamá, a mi hermano, dándome a entender de que sabían dónde estaba siempre y qué era lo que estaba haciendo, como si me estuvieran vigilando", relató.

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Ante estos hechos y la preocupación por su seguridad y la de sus familiares, la viuda del mánager de Yeison Jiménez aseguró que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Por ahora, el conflicto económico continúa y, según lo explicado por Corzo, el cobro de la deuda se encuentra en una etapa prejurídica, mientras espera que la situación pueda resolverse.