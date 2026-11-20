Reykon compartió una publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores. El mensaje que acompañó el video generó varios comentarios y especulaciones entre los internautas, quienes comenzaron a preguntarse a quién estaría dirigido.

Aunque el mensaje no incluyó nombres ni referencias directas, varios internautas lo relacionaron con su expareja, Luisa Castro. La creadora de contenido está en medio de los comentarios tras la filtración de un video.

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¿Por qué relacionan a Luisa Castro con la publicación de Reykon?

Las especulaciones sobre una posible indirecta para la influencer surgieron porque la publicación coincidió con la polémica que la rodea tras la filtración de un video en el que aparece besándose con la rapera Nath. La situación generó múltiples reacciones en las redes y llevó a algunos internautas a relacionar ambos episodios.

En el video, el artista antioqueño aparece dentro de su camioneta mientras interpreta uno de sus temas. Sin embargo, la frase "Si vio que el problema no era yo" terminó convirtiéndose en el centro de las conversaciones, pues varios seguidores comenzaron a preguntarse si existía alguna indirecta detrás de sus palabras.

¿Cómo fue la relación entre Reykon y Luisa Castro?

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Para entender por qué los internautas relacionan al cantante con la creadora de contenido, es necesario recordar algunos detalles de su pasado sentimental. El noviazgo entre ambos estuvo marcado por la discreción, pues durante el tiempo que compartieron evitaron exponer demasiados aspectos de su vida privada.

Los primeros rumores surgieron en 2022, cuando la influencer acompañó al artista en una presentación y participó en el videoclip de "Mochilera". Además, las prendas que compartían despertaron comentarios sobre un posible romance, aunque ninguno confirmó oficialmente el noviazgo.

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Durante ese tiempo, Reykon recibió cuestionamientos por parte de algunos seguidores, quienes señalaban que no presumía a Luisa en sus redes y que, según sus opiniones, no le daba el lugar que merecía dentro de la relación. A esto se sumaron rumores que circularon en 2022 sobre una presunta infidelidad del cantante en Medellín, una versión que nunca llegó a confirmarse.

Ninguno explicó públicamente los motivos de su separación. En declaraciones anteriores, Luisa Castro manifestó que cada uno tomó un camino diferente, sin profundizar en las razones que llevaron al fin de la relación.

También se refirió a su postura frente a las relaciones sentimentales y aseguró en entrevistas que no volvería a presumir a una pareja en redes sociales hasta que recibiera un anillo de compromiso.

¿Qué pasó entre Luisa Castro y Nath?

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El contexto actual de la influencer también explica la atención sobre la pulla de su expareja. Recientemente, Luisa respondió a las críticas por la reaparición de un video grabado años atrás donde aparece besándose con la rapera, aclarando que no tuvo un noviazgo con la artista.

La cantante aclaró en redes sociales que no se identifica como lesbiana y recordó que durante su adolescencia intentó explorar sus gustos sentimentales, aunque finalmente descartó esa posibilidad. Su postura quedó resumida en una frase: "Yo no soy lesbiana".

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Además, acusó a la influenciadora y a su equipo de aprovecharse de su imagen para alimentar los comentarios sobre un supuesto romance. En medio de sus declaraciones, también mencionó una multa millonaria relacionada con la controversia.

Por su parte, la rapera confirmó que sí existió una relación sentimental entre ambas y contó que sus sentimientos no fueron correspondidos de la misma manera: "Yo me enamoré sola. Pero yo te creí los te amo". También cuestionó la versión de su expareja sobre lo ocurrido.