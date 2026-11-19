Pautips volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece con una prueba de embarazo positiva.

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Paula Galindo, mostró el momento en el que descubre el resultado junto a su esposo, pero lo que parecía ser una noticia que cambiaría sus vidas terminó teniendo un giro inesperado: se trataba de un falso positivo.

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La publicación, compartida durante la noche del miércoles 18 de noviembre, despertó una ola de comentarios entre sus seguidores, especialmente porque la influenciadora había dejado algunas pistas sobre su deseo de convertirse en mamá.



En sus historias de Instagram, Paula ya había hablado sobre las pruebas que se realiza cada mes y que, hasta ahora, habían dado negativo. Incluso, acompañó uno de sus mensajes con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “la historia no contada de cada mes”.



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¿Pautips está embarazada? Esto reveló sobre la prueba positiva

A través de su cuenta de TikTok, Paula Galindo publicó un video grabado en el baño de su casa, donde aparece acompañada de su esposo mientras revisan el resultado de una prueba de embarazo.

En las imágenes se observa el momento en el que la creadora de contenido descubre que el dispositivo marca “embarazada”. Su reacción es de sorpresa y emoción, pues parece no terminar de creer lo que está viendo.

La escena también muestra a su pareja, quien inicialmente piensa que se trata de una broma y sale del baño. Posteriormente regresa y observa el resultado, aunque su reacción no fue la que muchos seguidores esperaban ante una noticia de este tipo.

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Sin embargo, Paula aclaró que el resultado no significaba que estuviera esperando un bebé. En realidad, había obtenido un falso positivo relacionado con los tratamientos de fertilidad.

“No sabía en qué tratamientos de fertilidad puedes obtener un positivo en una prueba de embarazo sin estar embarazada”, escribió la influenciadora al explicar lo sucedido.

https://t.co/aPrg4FV74L — La Activa (@Activa_tribada) November 19, 2026

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La reacción del esposo de Pautips generó comentarios en redes sociales

Aunque la aclaración sobre el falso positivo fue uno de los aspectos que más llamó la atención, otro detalle del video terminó convirtiéndose en tema de conversación: la reacción del esposo de Pautips.

En el registro, el hombre inicialmente no parece tomarse en serio el resultado y sale del baño, mientras Paula permanece allí observando la prueba.

Cuando regresa, revisa lo que marca el dispositivo, pero sus comentarios no fueron interpretados por todos los usuarios como una reacción de emoción o sorpresa.

La escena provocó diferentes opiniones en los comentarios. Algunos seguidores cuestionaron que no hubiera mostrado el entusiasmo que esperaban ante la posibilidad de convertirse en papá, mientras otros se solidarizaron con Paula por la ilusión que pudo generarle aquel resultado.