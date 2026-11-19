En Colombia, millones de personas y familias habitan en un conjunto residencial o edificio multifamiliar que brinda las condiciones necesarias para vivir de forma digna.

Ya sea que residas en una vivienda propia o estés bajo un contrato de arrendamiento, estos inmuebles constituyen el espacio donde desarrollas tu vida cotidiana.

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Al momento de buscar o elegir un lugar para habitar, uno de los detalles determinantes que la mayoría de compradores o arrendatarios evalúa minuciosamente es el funcionamiento de los parqueaderos.



Sin embargo, el uso de estas celdas de estacionamiento no es arbitrario ni queda a libre elección de cada residente. En el país, la Ley 675 de 2001 es la legislación encargada de normar el funcionamiento de la propiedad horizontal en todos sus ámbitos.

Por esta razón, existen pautas jurídicas y reglamentos internos que delimitan estrictamente lo que puedes y no puedes hacer con tu vehículo en las zonas destinadas al parqueo.

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¿Cómo funciona la reglamentación de los parqueaderos en propiedad horizontal según la Ley 675 de 2001?

Para comprender el uso de estos espacios, es necesario identificar que en las copropiedades existen distintas categorías de parqueaderos.

En primer lugar, se encuentran los estacionamientos propios, asignados a los propietarios de los inmuebles. En segundo lugar, están los espacios destinados a visitantes, creados específicamente para estancias de corta duración.

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Finalmente, existen los parqueaderos comunales o de uso general, los cuales pertenecen a la copropiedad en su conjunto y no a los dueños de las unidades residenciales en particular.

En aquellos inmuebles que disponen de parqueaderos comunales, es habitual que exista una cantidad menor de celdas en comparación con el número total de apartamentos.

Debido a esta limitación de espacio, la administración y la asamblea deben establecer un mecanismo equitativo para distribuir los lugares disponibles entre carros y motos.

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El acceso y goce de estos estacionamientos se rige tanto por el reglamento interno de cada copropiedad como por el marco legal nacional.

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 675 de 2001 (conocida como la Ley de Propiedad Horizontal) determina que son las normas municipales de urbanismo y construcción las encargadas de fijar las exigencias mínimas de celdas de parqueo para moradores y visitantes en las Unidades Inmobiliarias Cerradas.

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Asimismo, estas normas municipales definen los espacios de maniobra para los vehículos y las áreas destinadas a operaciones de cargue y descargue en zonas industriales y comerciales.

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¿Qué está prohibido en los parqueaderos privados, comunales y de visitantes de un conjunto residencial?

Con base en la ley y los acuerdos alcanzados por la asamblea de copropietarios, cada administración redacta su reglamento interno, documento donde se especifican las conductas permitidas y las restricciones del conjunto.

Dentro de las prohibiciones más comunes e importantes sobre el uso de parqueaderos en propiedad horizontal se destacan:

Arrendar celdas de visitantes: Queda prohibido alquilar o arrendar un espacio de parqueadero destinado a visitantes. Esto se debe a que la zona de parqueo de visitantes es un área de uso común de la copropiedad y no un espacio susceptible de explotación comercial o uso privado continuo.

Queda prohibido alquilar o arrendar un espacio de parqueadero destinado a visitantes. Esto se debe a que la zona de parqueo de visitantes es un área de uso común de la copropiedad y no un espacio susceptible de explotación comercial o uso privado continuo. Estacionar más de un vehículo en una misma celda: Si el reglamento interno de la copropiedad lo clasifica como una restricción, ningún residente podrá estacionar un carro y una moto (u otro tipo de vehículo adicional) en la misma celda de parqueo.

Si un residente incurre en alguna de estas faltas o viola las normas establecidas por la copropiedad, la administración procederá a aplicar las sanciones respectivas estipuladas en el reglamento.

Por lo anterior, se recomienda revisar a profundidad el reglamento interno del conjunto residencial donde vives o piensas arrendar. De esta manera, podrás resolver tus dudas sobre el uso de los estacionamientos, conocer con claridad qué situaciones están permitidas o prohibidas y estar al tanto de las multas o sanciones a las que te expones en caso de incumplimiento.