¿Qué pisos sufren más daños en un conjunto residencial durante un terremoto?

Cuando buscamos un hogar en un edificio o conjunto residencial, solemos priorizar la vista, la ventilación o la comodidad del acceso. Sin embargo, un aspecto técnico fundamental que suele generar dudas es el comportamiento de la estructura ante eventos naturales.

¿Qué pisos sufren más daños en un terremoto? La respuesta no es absoluta, ya que depende de la física del movimiento, el tipo de suelo y el diseño de la edificación.

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Los pisos superiores: Mayor movimiento, pero flexibilidad controlada

Por norma general, los pisos altos de un edificio experimentan una mayor oscilación durante un sismo. Esto se debe al "efecto látigo", donde la energía sísmica se amplifica a medida que viaja hacia arriba por la estructura.



Daños no estructurales: En los niveles superiores es común que se registre la caída de objetos, volcadura de muebles, desprendimiento de plafones o rotura de cristales.

En los niveles superiores es común que se registre la caída de objetos, volcadura de muebles, desprendimiento de plafones o rotura de cristales. Flexibilidad: Los edificios modernos están diseñados para ser flexibles. Que un piso alto se mueva de forma notoria no significa que vaya a colapsar; de hecho, esa flexibilidad disipa la energía del temblor para proteger la construcción.

Los pisos inferiores: Concentración de fuerza estructural

En contraste, los pisos bajos absorben la mayor parte del peso y la fuerza cortante del edificio. El movimiento aquí se siente de forma más rígida, brusca y corta.



Daños estructurales: Si un edificio no cuenta con un diseño sismorresistente adecuado, los niveles inferiores (como el primer o segundo piso) pueden sufrir fallas en elementos de soporte críticos como columnas y muros de carga.

Si un edificio no cuenta con un diseño sismorresistente adecuado, los niveles inferiores (como el primer o segundo piso) pueden sufrir fallas en elementos de soporte críticos como columnas y muros de carga. Efecto "piso blando": Este fenómeno ocurre cuando las plantas bajas se usan para estacionamientos o áreas comunes abiertas sin suficientes muros de soporte, concentrando allí la debilidad de toda la estructura.

Los pisos intermedios: El punto de equilibrio

Los niveles ubicados en la zona media del edificio suelen experimentar una combinación atenuada de ambos efectos. Aunque no están exentos de percibir el movimiento, los pisos medios suelen sufrir un impacto menor en comparación con los extremos, siempre que la transición de rigidez de la estructura sea uniforme.

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Más allá del número de piso, el factor determinante para la seguridad es el cumplimiento estricto de las normativas de construcción locales.

Los edificios modernos incorporan tecnologías como aisladores sísmicos en las bases o disipadores de energía en los muros. Estos sistemas reducen drásticamente el movimiento y protegen de manera uniforme tanto los departamentos de la planta baja como los del último nivel.

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.¿Qué pisos sufren más daños según la altura del edificio?

Pisos 1 al 5 (Bajos): Sufren mayor daño estructural . Absorben todo el peso y la fuerza cortante del sismo, lo que puede agrietar columnas y muros de carga si el diseño no es sismorresistente.

Sufren mayor . Absorben todo el peso y la fuerza cortante del sismo, lo que puede agrietar columnas y muros de carga si el diseño no es sismorresistente. Pisos 6 al 12 (Medios): Experimentan daños moderados . Funcionan como un punto de transición; el movimiento es notable, pero la deformación de la estructura suele ser menor.

Experimentan . Funcionan como un punto de transición; el movimiento es notable, pero la deformación de la estructura suele ser menor. Pisos 13 al 20+ (Altos): Sufren mayor daño no estructural. El "efecto látigo" amplifica la oscilación en la cima, lo que provoca la caída de objetos, volcadura de muebles y rotura de cristales, aunque la estructura esté a salvo gracias a su flexibilidad.

¿Y si el edificio se desploma?