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Estas ciudades de Colombia en alerta tras terremoto en Panamá de magnitud 8.0

Conoce cuáles son las ciudades de Colombia en alerta tras terremoto en Panamá de magnitud 8.0. Detalles oficiales del SGC sobre réplicas y tsunami.

Estas ciudades de Colombia en alerta tras terremoto en Panamá de magnitud 8.0
Terremoto en Panamá de magnitud 8.0: Ciudades de Colombia en alerta
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un histórico y devastador terremoto en Panamá se registró este viernes 9 de octubre de 2026, encendiendo de manera inmediata las alarmas en el territorio colombiano.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), en coordinación con agencias internacionales, reportó que el sismo tuvo una magnitud de 8.0 y su epicentro se localizó en Pitaloza Arriba, Panamá, con una profundidad superficial de 33 kilómetros.

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Debido a la enorme potencia de la liberación de energía, la sacudida se sintió con gran intensidad al otro lado de la frontera, dejando a varias ciudades de Colombia en alerta tras el terremoto en Panamá.

Medellín, Bogotá y Cali: Evacuaciones y pánico en el interior

A los pocos minutos de reportarse el principal impacto sísmico, habitantes de grandes centros urbanos del país comenzaron a registrar masivas evacuaciones preventivas.

En Medellín, Bogotá y Cali, los ciudadanos que se encontraban en edificios de gran altura e instituciones públicas reportaron mareos y movimientos violentos de estructuras.

Los protocolos de seguridad ante emergencias se activaron de inmediato en estas capitales para inspeccionar posibles daños estructurales en rascacielos y zonas residenciales críticas.

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Aunque la distancia con el epicentro es considerable, la naturaleza superficial del temblor facilitó que las ondas sísmicas viajaran con fuerza hacia el interior de la nación, obligando a los organismos de socorro a declarar un estado de monitoreo permanente.

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Puedes leer: ¡Impactante! Videos del fuerte terremoto en Panamá de magnitud 8.0

Ciudades de la Costa Caribe y el Pacífico bajo estricto monitoreo

La mayor preocupación de las autoridades de gestión del riesgo se concentra en los departamentos costeros y fronterizos. Cartagena, Montería y los municipios costeros del Chocó sintieron el sismo de forma prolongada, lo que desató el temor en las comunidades.

Debido a que el sismo de gran magnitud se originó en la región del istmo y tiene implicaciones marítimas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las entidades de socorro iniciaron un barrido nacional con especial atención en las localidades ribereñas del Océano Pacífico y el Mar Caribe.

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Las autoridades confirmaron que el principal objetivo actual es descartar afectaciones en la infraestructura portuaria y líneas de servicios públicos esenciales. Asimismo, se mantiene bajo la lupa la situación en el archipiélago de San Andrés y Providencia debido a su posición geográfica.

Evacuación en la Ciudad de Panamá por el terremoto y el monitoreo del epicentro y réplicas.
/Foto: redes sociales / SGC

Alerta de tsunami y reportes de réplicas en desarrollo

El pánico inicial se intensificó tras los primeros informes sobre una alerta de tsunami en la región del Pacífico de América Central y del Sur. Las autoridades sismológicas instan a la población a mantener la calma absoluta y a no difundir noticias falsas en redes sociales.

El fenómeno continúa catalogado como una noticia en desarrollo, por lo que se prevé la ocurrencia de múltiples réplicas en las próximas horas. Se recomienda seguir los boletines actualizados del SGC y conservar listos los elementos de primera necesidad ante cualquier orden de evacuación oficial.

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