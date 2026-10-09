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La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Alerta de tsunami en Colombia por el terremoto de 8.0 en Panamá?

¿Alerta de tsunami en Colombia por el terremoto de 8.0 en Panamá?

La Dimar compartió en sus redes sociales sobre si realmente puede haber posibilidad de tsunami en Colombia, después del terremoto en Panamá

Collage de mar agitado y mapa geográfico con el epicentro de un terremoto en Panamá, ilustrando la alerta de tsunami
Evalúan alerta de tsunami en Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud 8.0 registrado en Panamá
Foto: imagen realizada con Google Flow y SGC
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el fuerte terremoto registrado en Panamá este 9 de octubre de 2026. El evento sísmico tuvo una magnitud que fue ajustada posteriormente a 8.0, según los datos técnicos mencionados en los reportes oficiales.

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No hay alerta de tsunami para la costa Pacífica colombiana

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Ante la preocupación generada por la intensidad del movimiento telúrico en en Panamá, la Dimar emitió un pronunciamiento en el que descartó una amenaza de tsunami para el litoral Pacífico colombiano.

La entidad indicó que el sismo no representa un riesgo de este tipo para las costas nacionales. Sin embargo, se recomienda consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones marítimas.

El pronunciamiento se conoció luego de que se estableciera que el evento sísmico tuvo su origen en territorio panameño, cerca de la localidad de Las Tablas.

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Reporte del sismo registrado el 9 de octubre de 2026

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El movimiento telúrico ocurrió el 9 de octubre de 2026 a las 12:56 p. m., hora local, de acuerdo con la información suministrada en los reportes citados. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo clasificó como un evento sísmico internacional y realizó seguimiento a sus características.

En el boletín preliminar, el organismo registró una magnitud inicial de 7.3. Por su parte, el reporte inicial de la autoridad marítima hizo referencia a una magnitud de 7.6.

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Posteriormente, los parámetros técnicos fueron actualizados y la magnitud se ajustó a 8.0. Estas variaciones pueden presentarse a medida que las redes sismológicas procesan nueva información y refinan sus estimaciones, pese a esto, se conocieron videos de cómo se vivió este movimiento en varias ciudades de Panamá.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Panamá?

Según los datos técnicos incluidos en el reporte actualizado, el evento sísmico tuvo las siguientes características:

  • Epicentro: Pitaloza Arriba, Panamá.
  • Coordenadas: latitud 7.54 y longitud -80.75.
  • Profundidad: 33 kilómetros, de acuerdo con la actualización mencionada.

La ubicación del epicentro permitió establecer la zona de origen del movimiento telúrico y hacer seguimiento a sus posibles efectos en la región.

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Las autoridades mantienen el monitoreo

Las diferencias entre los primeros reportes y las actualizaciones responden al procesamiento de los datos obtenidos por las redes de monitoreo sísmico. Por esta razón, las autoridades recomiendan consultar la información publicada por los organismos oficiales.

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Aunque la Dimar descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana, es importante mantenerse informado a través de sus canales institucionales y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en el reporte.

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