¡Impactante! Videos del fuerte terremoto en Panamá de magnitud 8.0

Un histórico y devastador movimiento telúrico sacudió a diferentes regiones de Centroamérica. En redes sociales, los videos del terremoto en Panamá hoy se han viralizado de forma masiva, evidenciando el desespero de los ciudadanos ante el sismo de magnitud 8.0 que sacudió al país la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026.

El fenómeno ocurrió a las 12:56 p. m. (hora local) y, debido a su extrema potencia, encendió las alarmas internacionales de emergencia de inmediato.

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De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó en la población de Pitaloza Arriba, Panamá, registrando una profundidad de 33 kilómetros.



Los videos más impactantes del temblor en Panamá

#Atención Un terremoto de magnitud 8.0 se acaba de registrar en Panamá. https://t.co/iYVFfy4lZD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 9, 2026

🇵🇦🔴Así se sintió el fuerte terremoto en Panamá de 8.0 este 9 de octubre. El Servicio Geológico de Estados Unidos entregó más detalles de la profundidad y el epicentro del movimiento telúrico. Minuto a minuto: https://t.co/kt0YdUxVxA https://t.co/LK04XnlZCE — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2026

🇵🇦 | Vista de la Terminal de Albrook en Panamá durante el fuerte terremoto. https://t.co/sVtQ3XTo6F — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

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Un #Terremoto de magnitud 8,0 ocurrió a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, #Panamá, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro, a una profundidad de 33 kilómetros, fue determinado inicialmente en 7,54 grados de latitud norte y 80,75 grados de longitud oeste. Sistema de advertencia de tsunami de EEUU emite alerta tras #Sismo en Panamá — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 9, 2026

Panama City, Panama'da az önce büyüklüğü 8.0 olan bir deprem meydana geldi. 😮 Panama değrem #URGENTE Terremoto de Mag 8.0 en Panamá. tsunami. #ENDESARROLLO https://t.co/8ZyzE99fLL — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) October 9, 2026

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FUERTES AFECTACIÓNES EN LA CUIDAD DE PENONOMÉ TRAS EL TEMBLOR 8.0 REGISTRADO EN PANAMÁ . https://t.co/cqpCDjmTTr — 8️⃣8️⃣Jota-A (@Jota_35) October 9, 2026

#SismoEnPanama | Edificios en la Ciudad de Panamá fueron desalojados debido al sismo de 7.0 con epicentro en Tonosí. #PanamaEnDirecto @ARCA_Media https://t.co/WndafWAqSH — Panamá En Directo (@panamaendirecto) October 9, 2026

Así se vivieron los momentos de alarma tras el fuerte sismo registrado este viernes #09Oct en Panamá. https://t.co/RuIsjAAUJV — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) October 9, 2026

Las primeras grabaciones en vivo del sismo compartidas en plataformas como TikTok, Instagram y X (Twitter) muestran la oscilación extrema de rascacielos en la capital, provocando la evacuación inmediata de miles de personas hacia las avenidas principales. En los centros comerciales y supermercados, los productos cayeron masivamente de los estantes mientras las estructuras crujían ante el asombro de los testigos.

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Regiones de Colombia donde se sintió el sismo de Panamá hoy

La magnitud del evento sísmico fue tan alta que las ondas se percibieron fuertemente en varios países vecinos. En ciudades colombianas como Medellín, Cali, Cartagena y la capital, Bogotá, múltiples ciudadanos reportaron movimientos de tierra y procedieron a desalojar oficinas elevadas.

Los videos del temblor en Panamá captados desde zonas costeras muestran el temor inicial de los pobladores ante una posible amenaza de tsunami en el Pacífico, llevando a los organismos de socorro a emitir boletines continuos para mantener informada a la población civil y evitar crisis generalizadas de pánico.

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Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y los cuerpos de bomberos locales activaron de manera inmediata los protocolos de rescate y evaluación en las provincias de Herrera, Los Santos y áreas aledañas al epicentro.

Las grabaciones digitales ya muestran colapsos estructurales parciales, grietas profundas en autopistas y la interrupción del fluido eléctrico en varias barriadas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá recomendó a los ciudadanos permanecer atentos ante la inminente llegada de réplicas fuertes durante las próximas horas, aconsejando asegurar objetos pesados y mantener despejadas las rutas de evacuación.

A pesar de que el balance de daños materiales e infraestructura sigue en desarrollo, las autoridades no han confirmado pérdidas humanas directas en los minutos posteriores al desastre, enfocándose en atender heridas menores por caídas de objetos y severas crisis de ansiedad.