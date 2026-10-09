Terremoto en Panamá llega a magnitud 8.0 y sacude a fuertemente a Colombia

Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó dos reportes oficiales en sus canales digitales respecto a un evento sísmico en Panamá ocurrido este 9 de octubre de 2026 a las 12:56 hora local.

La entidad gubernamental emitió inicialmente un reporte preliminar y, posteriormente, divulgó un boletín actualizado en el que modificó los parámetros técnicos del temblor, pasando de una medición inicial de magnitud 7.3 a una cifra recalibrada de magnitud 8.0.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-10-09, 12:56 hora local. Magnitud 8.0. Profundidad 33 km, Pitaloza Arriba, Panama #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/EOCUfEj50t — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 9, 2026

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¿De cuánto fue la magnitud del terremoto en Panamá?

El primer reporte difundido por la institución fue el Boletín Preliminar, registrado a las 12:56 hora local del 9 de octubre de 2026. En esta primera entrega informativa, el Servicio Geológico Colombiano clasificó el fenómeno como un Evento Sísmico Internacional con una magnitud de 7.3 y una profundidad superficial. En dicho reporte preliminar, la propia institución figuraba como la fuente directa del cálculo.



Sin embargo, en una posterior publicación titulada Boletín Actualizado 1, difundida a través de la cuenta oficial del organismo (@sgcol), la evaluación técnica del evento mostró ajustes significativos:



Revaluación de la magnitud: La intensidad inicial de magnitud 7.3 informada en el primer reporte fue recalibrada oficialmente a una magnitud de 8.0.

La intensidad inicial de magnitud 7.3 informada en el primer reporte fue recalibrada oficialmente a una magnitud de 8.0. Profundidad del evento: Mientras que el primer informe catalogó la profundidad únicamente como superficial, el boletín actualizado precisó que la profundidad del movimiento telúrico fue de 33 km.

Mientras que el primer informe catalogó la profundidad únicamente como superficial, el boletín actualizado precisó que la profundidad del movimiento telúrico fue de 33 km. Fuente de los datos actualizados: La ficha técnica del mapa en la segunda publicación aclara que los datos recalibrados provienen del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Esta variación entre la primera notificación y el reporte actualizado responde al procesamiento continuo de datos por parte de las redes sísmicas internacionales.

¿Dónde estuvo ubicado el epicentro del evento sísmico de magnitud 8.0 del 9 de octubre de 2026?

En el Boletín Preliminar, la cartografía inicial del SGC ubicó de forma general el mapa regional con una convención circular roja indicando la zona epicentral sobre el Océano Pacífico, mostrando como referencias territoriales cercanas a países de América Central como Panamá, Costa Rica y Nicaragua.

No obstante, al emitir el Boletín Actualizado 1, el Servicio Geológico Colombiano especificó la ubicación geográfica exacta con nombre y coordenadas geográficas:

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Localización epicentral: Se determinó que el epicentro se situó en Pitaloza Arriba, Panamá.

Se determinó que el epicentro se situó en Pitaloza Arriba, Panamá. Coordenadas geográficas: El reporte técnico detalló una latitud de 7.54 y una longitud de -80.75.

El reporte técnico detalló una latitud de 7.54 y una longitud de -80.75. Profundidad confirmada: Se registró formalmente en 33 km de profundidad.

En ambos mapas gráficos compartidos por el SGC, la entidad incluyó las convenciones oficiales para identificar el epicentro (círculo rojo con borde negro), las delimitaciones por país (cuadros amarillos) y las estaciones de medición de la red sísmica (triángulos verdes).

¿En qué ciudades de Colombia se sintió el sismo de Panamá y qué evacuaciones se reportaron?

Por tratarse de un terremoto con una profundidad reducida de 33 km, la sacudida se extendió de manera notable hacia las fronteras vecinas.

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El reporte periodístico e institucional confirma que el evento telúrico se sintió en varias ciudades de Colombia y provocó decenas de evacuaciones en algunas de las principales capitales del país durante la tarde del viernes.

A través de redes sociales, habitantes e ingenieros de zonas occidentales como los departamentos de Chocó y Antioquia reportaron de inmediato la fuerza de la sacudida.

Este evento generó minutos de angustia y pánico entre los ciudadanos, una reacción colectiva influenciada en gran medida por el recuerdo del terremoto registrado el lunes 10 de agosto de 2026.

¿Existe alerta de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el temblor de magnitud 8.0?

Frente a la intensidad del temblor con origen a 61 km de Las Tablas (Panamá), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un pronunciamiento preventivo a través de sus canales digitales.

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La entidad informó que, de manera conjunta con la Dirección General Marítima (DIMAR), se llevó a cabo una evaluación técnica sobre la posible amenaza de olas de gran tamaño en el litoral nacional.

Tras analizar las variables oceanográficas del evento de magnitud 8.0, la UNGRD confirmó formalmente que no existe peligro de tsunami para la costa Pacífica colombiana.