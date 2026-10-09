Cuántos minutos duró el terremoto en Panamá, epicentro y réplicas

Un histórico y potente terremoto ha sacudido con violencia el territorio panameño, encendiendo de inmediato las alarmas de los sistemas de emergencia en toda la región de Centroamérica y el norte de Sudamérica.

En momentos de tanta tensión e incertidumbre, la población afectada se vuelca a las plataformas digitales buscando respuestas urgentes a las mismas interrogantes: ¿cuántos minutos duró el terremoto en Panamá, en qué punto exacto se localizó el epicentro y qué tan destructivas pueden ser las réplicas en las próximas horas? A continuación, te compartimos el reporte técnico oficial de las agencias sismológicas.

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La duración del sismo: ¿Cuántos minutos duró el terremoto en Panamá?

De acuerdo con los reportes de los testigos en las zonas más afectadas y el monitoreo de los sismógrafos locales, el movimiento principal de este gran sismo tuvo una duración percibida de casi tres minutos.



Aunque la liberación de energía en la falla ocurre en un lapso menor de tiempo, la propagación de las ondas y la inestabilidad del terreno provocaron que la población experimentara el sismo más largo y aterrador de los últimos años.



Determinar con precisión cuántos minutos duró el terremoto en Panamá es una tarea prioritaria para que los expertos en ingeniería estructural evalúen la resistencia, fatiga y posibles daños invisibles en los rascacielos de la Ciudad de Panamá, los cuales fueron evacuados de manera masiva y preventiva.

Sismo de magnitud 0.8 hoy 9 de octubre de 2026: reporte y datos preliminares del Servicio Geológico Colombiano Foto: SGC

Datos oficiales: Magnitud y epicentro del terremoto

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Servicio Geológico Colombiano registraron el violento sismo con una magnitud preliminar de 8.0, posteriormente ajustada a 7.6 en la escala de Richter.

El epicentro del terremoto en Panamá fue localizado con precisión matemática a unos 14 kilómetros de la comunidad de Pitaloza Arriba, ubicada en el extremo sur del país.

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Debido a su profundidad superficial de aproximadamente 33 kilómetros, la sacudida no solo golpeó con fuerza al istmo, sino que se sintió con enorme intensidad en varias capitales vecinas y ciudades de Colombia.

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Peligro latente: Reporte de réplicas y amenaza de tsunami

Tras el violento sacudón principal, el peligro en la costa del Pacífico continúa latente. El Centro de Alertas de Tsunamis emitió un aviso urgente por posibles olas peligrosas de tsunami que podrían impactar las costas de Panamá, Colombia y Costa Rica.

De manera paralela, los institutos sismológicos ya registran decenas de réplicas del terremoto, varias de ellas superando la magnitud de 4.5 grados en la escala de Richter.

Las autoridades de protección civil instan a los ciudadanos a mantenerse en zonas abiertas y seguras, ya que las réplicas seguirán ocurriendo durante los próximos días. Evita propagar rumores, ten a la mano tu mochila de emergencias y mantente informado únicamente a través de los canales de comunicación oficiales del Estado.

