Durante la jornada de este viernes 20 de noviembre de 2026, habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, reportaron una situación que generó preocupación entre la comunidad, luego del hallazgo de unos elementos que aparentemente corresponderían a restos óseos en la vía pública.

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió en esta localidad, donde varios residentes alertaron a los organismos de seguridad para solicitar la presencia de las autoridades y verificar lo encontrado.

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Tras recibir el llamado de la comunidad, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar para atender el reporte y activar los protocolos correspondientes.



¿Dónde encontraron los posibles restos óseos en Bogotá?

El hallazgo se habría registrado sobre el mediodía, en inmediaciones de los barrios Las Lomas y La Resurrección. Según los primeros reportes de los habitantes, algunos transeúntes observaron varios elementos abandonados en plena vía pública, cuya apariencia despertó sospechas sobre su posible origen.

La situación generó alarma entre los vecinos, quienes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estuviera relacionada con un hecho violento. Por esta razón, notificaron a las patrullas del cuadrante. Además, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa la presencia de uniformados en el sector mientras atendían el procedimiento.

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Policía adelanta verificaciones tras hallazgo en Bogotá

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Al llegar al sitio, los uniformados procedieron a acordonar el área para establecer un perímetro de seguridad y evitar que los elementos encontrados fueran manipulados. Esta medida busca preservar las condiciones del lugar mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

El procedimiento permite proteger posibles evidencias y facilitar las labores de inspección y recolección de material por parte de las unidades especializadas.

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Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las indagaciones para establecer la procedencia de los elementos y determinar si realmente corresponden a restos óseos humanos.

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Las autoridades han señalado que, por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la naturaleza de los objetos encontrados ni sobre la posible identidad de alguna víctima.

Por lo tanto, el esclarecimiento del caso dependerá de los análisis técnicos y científicos que realicen las entidades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas instituciones podrán determinar el origen del material y establecer si es necesario iniciar otras actuaciones judiciales.

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