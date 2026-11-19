Las manifestaciones en Bogotá volvieron a generar caos vial y alteraciones al orden público este jueves 19 de noviembre.

El punto más crítico de la jornada se registró en la carrera 7 con calle 48, en la localidad de Chapinero, donde una serie de enfrentamientos obligó a la intervención de las autoridades y paralizó por completo la movilidad en este importante corredor oriental de la capital.

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De acuerdo con los reportes ciudadanos y videos difundidos en redes sociales, la situación se salió de control en horas de la tarde cuando un grupo de manifestantes realizó un bloqueo vial en la carrera Séptima.



En las grabaciones, que rápidamente se hicieron virales, se observa el momento exacto en que se desata la corredera de transeúntes, conductores y participantes de la movilización al escuchar las primeras detonaciones.



Intervención policial y gases lacrimógenos en Chapinero

Ante la persistencia de los bloqueos y el lanzamiento de objetos contundentes, uniformados de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) —antes conocido como Esmad— hicieron presencia en el sector para dispersar la concentración.

En los clips captados desde edificios aledaños y por peatones en la zona, se evidencia una densa nube de gases lacrimógenos cubriendo la calzada de la calle 48.

Esta situación afectó no solo a quienes participaban en las protestas, sino también a comerciantes, estudiantes universitarios del sector y pasajeros del transporte público que quedaron atrapados en medio de la confrontación.

#BOGOTÁ. Unidades de la UNADI, (Unidad Nacional Antidisturbios), hacen presencia en la carrera séptima con calle 46 para dispersar a los manifestantes que se concentran en el punto. Según reportes y videos difundidos por ciudadanos en redes sociales, ya se registran los primeros disturbios en la zona. Se recomienda tomar vías alternas. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 19, 2026

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#Atención La marcha de la oposición registra una baja participación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se concentran poco más de 2.000 personas. https://t.co/GM3fmO2Cb7 — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) November 19, 2026

Afectaciones a la movilidad en la carrera Séptima hoy

El desorden en este punto neurálgico provocó el desvío inmediato de varias rutas del sistema TransMilenio y del SITP, generando retrasos significativos para miles de usuarios que se desplazaban hacia el norte y el centro de la ciudad.

