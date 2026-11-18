Una familia vive horas de angustia en el suroriente de la capital tras la desaparición de su mascota.

Sam, un pequeño perro de raza pomerania, se encuentra perdido desde el martes 17 de noviembre de 2026 en inmediaciones del Parque Moralba, en la localidad de San Cristóbal Sur, Bogotá.

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Sus dueños piden el apoyo urgente de los vecinos y de la ciudadanía en general para lograr que regrese sano y salvo a su hogar.



¿Cómo se perdió Sam?

De acuerdo con el relato de sus familiares, el extravío ocurrió en un descuido cotidiano cuando el perrito simplemente se salió de su casa y tomó rumbo desconocido por las calles del sector.



Al ser un animal doméstico acostumbrado a la compañía y los cuidados de su hogar, su familia teme que pueda estar desorientado, asustado, expuesto a los peligros de la calle o que alguien lo haya tomado sin saber que tiene dueños que lo buscan.

Desde el momento en que notaron su ausencia, sus dueños iniciaron recorridos por los alrededores del Parque Moralba y barrios aledaños de San Cristóbal Sur, además de difundir carteles en redes sociales para dar con su paradero lo más pronto posible.

Buscan desesperadamente a Sam, un pequeño pomerania

Características físicas para identificarlo

Para facilitar su reconocimiento por parte de los habitantes del sector, la familia compartió los rasgos principales de Sam:



Raza: Pomerania.

Pomerania. Color y pelaje: Esponjoso, de tono crema o beige claro, con orejas pequeñas y puntiagudas.

Esponjoso, de tono crema o beige claro, con orejas pequeñas y puntiagudas. Tamaño: Pequeño.

Pequeño. Detalle clave: Al momento de salirse de la vivienda no llevaba collar ni placa de identificación, por lo que cualquier persona que lo haya encontrado podría pensar que no tiene dueño o no tener cómo contactar directamente a su hogar.

En las fotografías difundidas por sus seres queridos se le reconoce por su expresión amigable y su pelaje claro.

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¿A dónde comunicarse si lo has visto?

La familia hace un llamado solidario a quienes transitan por el Parque Moralba, zonas cercanas de San Cristóbal Sur o veterinarias del sector, por si alguien lo vio deambulando o lo resguardó pensando que estaba abandonado.

Si tienes cualquier información sobre el paradero de Sam o lograste darle hogar de paso, puedes comunicarte de inmediato a los siguientes números telefónicos habilitados por sus dueños:



Teléfono 1: 313 523 3013

Teléfono 2: 317 434 5404

Compartir esta información entre vecinos, grupos comunitarios y comerciantes de San Cristóbal Sur es clave para que Sam vuelva pronto junto a su familia.