En la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, se conoció un nuevo caso de violencia contra la mujer que terminó con la captura de un hombre de 41 años, señalado como presunto responsable de atacar a su compañera sentimental. El sujeto fue judicializado y enviado a prisión de manera preventiva mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre habría privado de la libertad a la mujer dentro de un establecimiento comercial. Posteriormente, presuntamente la roció con una sustancia inflamable, identificada como gasolina, y le prendió fuego.

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La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional adelantó las investigaciones para esclarecer los hechos, ocurridos el 4 de noviembre de 2026. Según las autoridades, el señalado habría preparado las condiciones para cometer el ataque contra la víctima.



¿Cuál es el estado de salud de la víctima que sufrió el ataque en Bogotá?

La víctima, una mujer de 48 años, tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención especializada debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante la agresión.

Los informes médicos y los reportes entregados por la Policía de Bogotá confirmaron que la ciudadana presentó quemaduras de segundo grado en el 45 % de su cuerpo.

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Debido a la gravedad de su condición, la paciente permaneció durante seis días inconsciente, mientras los profesionales de la salud adelantaban los procedimientos necesarios para estabilizarla.

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Tras conocerse el ataque en el sector de Kennedy, efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá pusieron en marcha operativos e investigaciones para identificar y ubicar al presunto agresor. Luego de recopilar los elementos materiales probatorios, las autoridades lograron su captura.

La Policía de Bogotá capturó a un hombre señalado de intentar asesinar a su pareja, a quien habría encerrado en un establecimiento comercial en Kennedy, rociado con una sustancia inflamable y prendido fuego. La mujer, de 48 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el 45% de su cuerpo y permaneció seis días inconsciente. El agresor fue judicializado por tentativa de feminicidio agravado y secuestro simple, y enviado a prisión. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 19, 2026

¿Qué dijeron las autoridades sobre este ataque en Bogotá?

Durante las audiencias concentradas ante la justicia, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de tentativa de feminicidio agravado y secuestro simple.

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Tras evaluar la gravedad de los hechos y el peligro que el señalado podría representar para la sociedad y la víctima, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

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De esta manera, el hombre deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo corrido de 2026, se han registrado 18 capturas por el delito de feminicidio en la capital.