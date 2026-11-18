Una publicación del exfutbolista de la Selección Colombia, Fredy Guarín, junto a Andreína Fiallo llamó la atención de sus seguidores y despertó rumores sobre un posible matrimonio. En las fotografías, ambos aparecen vestidos con ropa formal y acompañaron la publicación con un corazón naranja.

Sin embargo, un comentario terminó aumentando las especulaciones. El organizador de eventos David Betancur reaccionó a las imágenes con un emoji de anillo de compromiso, a lo que Andreína respondió: “¿Segunda temporada? ”. Esto no pasó desapercibido y varios seguidores comenzaron a preguntarse si la pareja estaría preparando su boda.

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La respuesta de la modelo fue interpretada por varios internautas como una posible indirecta sobre un nuevo matrimonio. Como Fredy Guarín y Andreína Fiallo estuvieron casados anteriormente, el comentario despertó especulaciones entre sus seguidores sobre una posible renovación de sus votos.



Pese a los comentarios que despertó la publicación en Instagram, ni el exfutbolista ni la empresaria se pronunciaron sobre los rumores. Hasta el momento, tampoco existe una confirmación de boda o de posibles preparativos, por lo que las especulaciones continúan entre sus seguidores en redes.

¿David Betancur organizaría la posible boda de Andreína Fiallo y Fredy Guarín?

La participación de David Betancur en la foto cobró especial relevancia por su trayectoria profesional. El organizador de bodas estuvo relacionado con la reciente unión de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, que se llevo al cabo el 29 de octubre en Zipaquirá.

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Al ser una reconocida figura en la organización de bodas, su reacción con un anillo no pasó desapercibida. Varios seguidores consideraron que la respuesta de la pareja del jugador no fue casualidad. Por ello, creen que David podría estar a cargo del evento.

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Por ahora, se desconoce si la pareja contrató al organizador para llevar al cabo la supuesta boda. Tampoco existe información confirmada sobre preparativos o acuerdos para una celebración. Sin embargo, esta posibilidad sigue siendo especulaciones de los internautas y ninguno de los involucrados confirmó los rumores.

Captura de Instagram. El intercambio de mensajes entre el organizador David Betancur y Andreína Fiallo en la foto de Fredy Guarín avivó rumores de una segunda boda Captura de pantalla: @fguarin13

¿Cómo fue la reconciliación entre Fredy Guarín y Andreína Fiallo?

La relación sentimental entre los famosos cuenta con un recorrido amplio y polémico. Ambos estuvieron casados años atrás y conformaron un hogar junto a sus dos hijas, Daniela y Danna. Posteriormente, la pareja tomó la decisión de separarse durante un tiempo.

Durante el distanciamiento, Guarín tuvo una relación con la presentadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo. Por su parte, Fiallo sostuvo otras parejas en ese lapso. Años después, ambos decidieron acercarse y darse una segunda oportunidad.

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Desde que retomaron su relación, la modelo y el exfutbolista comparten momentos de su vida familiar, especialmente junto a sus hijas, además de mensajes de complicidad en redes sociales. Sus seguidores reaccionan con entusiasmo cada vez que aparecen juntos.

Video que puedes ver: ¿Andreina Fiallo y Fredy Guarín de nuevo juntos?